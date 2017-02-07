Отменены квоты ЕС на белорусский текстиль
07.02.2017
На сегодняшнем заседании в Брюсселе Совет министров Европейского союза по общим делам единогласно утвердил решение об отмене квот на импорт белорусской текстильной продукции.
Ранее, 19 января, проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий был одобрен Европарламентом, а 1 февраля — Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).
naviny.by
Ранее, 19 января, проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий был одобрен Европарламентом, а 1 февраля — Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).
naviny.by
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