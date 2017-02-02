02.02.2017

Совет министров Беларуси перенес срок обязательной сертификации бытовой техники на 1 июля 2018 года, сообщила вечером 1 февраля пресс-служба правительства. Согласно постановлению, обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на холодильники, морозильники, телевизоры и прочую бытовую технику, а также электронику переносится с февраля 2017 года на 1 июля 2018 года.Введение такой сертификации правительство объясняет необходимостью защитить интересы потребителей. «Покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребителю важно, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.Изначально планировалось, что национальную сертификацию по требованиям энергоэффективности должна пройти практически вся бытовая техника и электроника, ввозимая в Беларусь, к 1 февраля 2017 года. Это предусматривалось постановлением №849, принятым в октябре 2016 года.Документ вызвал крайне негативную реакцию у бизнес-сообщества, которое восприняло данное решение как заградительный барьер на пути импортной бытовой техники и электроники на белорусский рынок.Как отмечал генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев, большого смысла в организации национальной сертификации импортной техники и электроники нет. «Многие зарубежные узнаваемые бренды сами стремятся к подтверждению того, что у них написано на упаковке, и поэтому у них уже давно есть сертификаты, подтверждающие заявляемое качество продукции», — сказал глава ассоциации. По его мнению, в национальной сертификации техники по белорусским стандартам энергоэффективности были заинтересованы профильные коммерческие организации.Белорусские бизнес-союзы также отмечали: если Беларусь установит обязательную национальную сертификацию для зарубежной техники, Россия может ввести симметричные заградительные барьеры для белорусских товаров.