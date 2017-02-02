Введено лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС
02.02.2017
Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов вводится с 1 февраля. Экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства, пишет БЕЛТА.
Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между названным министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.
Постановление принято в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом от 5 апреля 2016 года №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии данного постановления.
Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и действует в течение шести месяцев.
Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между названным министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.
Постановление принято в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом от 5 апреля 2016 года №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии данного постановления.
Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и действует в течение шести месяцев.
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