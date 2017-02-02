02.02.2017

«Направлены конкретные предложения зарубежным компаниям. Возможно, появятся у них дополнительные условия, чтобы мы объявили повторный конкурс. Думаю, после проведения переговоров в ближайшие 1-1,5 месяца мы придем к тому, чтобы объявить повторный конкурс с учетом новых условий и результатов переговоров с инвесторами», - сообщил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Мамчик на пресс-конференции 1 февраля.По его словам, концессия предполагает передачу инвесторам права по добыче полезных ископаемых. «В концессию, как правило, мы передаем те объекты, которые сегодня или достаточно сложные для реализации, либо у нас нет серьезной потребности в разработке данных месторождений», - пояснил он.«Были объявлены конкурсы на проведение геологоразведочных работ на двух участках, перспективных для выявления залежей нефти. Почему мы готовы передать их в концессию? Эти участки находятся на территориях, не очень удобных для «Белоруснефти», они также требуют дополнительного вложения средств. К сожалению, мы решили передать эти участки в концессию в не очень удобное время - произошло падение мировых цен на нефть. Поэтому, скорее всего, инвесторы по этой причине не пришли», - сообщил Мамчик.Как сообщалось, Минприроды в 2015 г объявило о проведения конкурсов по выбору инвестора для заключения концессионного договора по двум месторождениям нефти в Гомельской области.Беларусь добывает ежегодно 1,645 млн т нефти. В эксплуатации гособъединения «Белоруснефть» на начало 2017 г находилось 62 месторождения, из них 39 месторождений - в промышленной разработке и 23 месторождения - в пробной эксплуатации.