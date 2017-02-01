Установлены предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки в 2017 году

01.02.2017

Постановлением Совета Министров от 31 января 2017 года установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2016 год для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2017 году, сообщает БЕЛТА.



Так, для индивидуальных предпринимателей предельное значение составит Br335,4 тыс.; микроорганизаций - Br2 459,6 тыс.; малых организаций - Br9 279,4 тыс.



Ежегодное установление Советом Министров предельных значений выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотрено положением об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным указом от 21 мая 2009 года №255.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.