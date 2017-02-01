Установлены предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки в 2017 году
01.02.2017
Постановлением Совета Министров от 31 января 2017 года установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2016 год для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2017 году, сообщает БЕЛТА.
Так, для индивидуальных предпринимателей предельное значение составит Br335,4 тыс.; микроорганизаций - Br2 459,6 тыс.; малых организаций - Br9 279,4 тыс.
Ежегодное установление Советом Министров предельных значений выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотрено положением об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным указом от 21 мая 2009 года №255.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Так, для индивидуальных предпринимателей предельное значение составит Br335,4 тыс.; микроорганизаций - Br2 459,6 тыс.; малых организаций - Br9 279,4 тыс.
Ежегодное установление Советом Министров предельных значений выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотрено положением об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным указом от 21 мая 2009 года №255.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Последние новости рубрики
-
01.02.2017Установлены предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки в 2017 году
-
01.02.2017Долги за энергоресурсы за 2016 год выросли в 1,7 раза
-
01.02.2017Началась транспортировка топлива по первой части нефтепровода Новополоцк - Фаниполь
-
01.02.2017В 2016 году Беларусь торговала в минус
-
31.01.2017Государство сократило на треть субсидирование услуг ЖКХ
-
31.01.2017По итогам 2016 года Беларусь — третья по росту цен на территории бывшего СССР
-
30.01.2017На восстановление торфяников в Беларуси потратят $4,3 млн
-
30.01.2017В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
-
27.01.2017С 1 февраля Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
-
27.01.2017В Беларуси в 2016 году снизилось производство проката стали
-
26.01.2017Новополоцкий завод собрался производить хлопья из ПЭТ-бутылок
-
26.01.2017В Гродненской области возле Зельвы построят ветропарк
-
26.01.2017Число предпринимателей в Беларуси сократилось на 3,1%
-
25.01.2017«Белоруснефть» сможет строить скважины собственным оборудованием
-
25.01.2017Беларусь определилась с объемом экспорта древесины на 2017 год
Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006