Долги за энергоресурсы за 2016 год выросли в 1,7 раза
01.02.2017
Задолженность потребителей за отпущенную электрическую и тепловую энергию на 1 января 2017 года составила 868 млн рублей. За прошлый год долги потребителей за энергоресурсы увеличились более чем в 1,7 раза, пишет БелаПАН.
«За январь-декабрь 2016 года уровень оплаты потребителями отпущенной электрической и тепловой энергии составил 95,6%. Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии», — говорится в сообщении государственного производственного объединения «Белэнерго».
Так, уровень оплаты энергоресурсов по организациям Минпрома составил по итогам 2016 года только 86,5%, по предприятиям Минстройархитектуры — 93,6%. Также в числе неплательщиков, которые задолжали за потребленную энергию, — предприятия «Беллесбумпром» (уровень оплаты энергоресурсов по организациям концерна в 2016 году составил 88%).
Кроме этого, сообщает «Белэнерго», в прошлом году организации коммунальной формы собственности во всех областях страны, а также в Минске не обеспечили полную оплату отпущенной энергии.
В декабре 2016 года предприятия отдельных концернов продолжали несвоевременно оплачивать полученную энергию. Так, по организациям концерна «Беллегпром» уровень оплаты энергии в декабре составил 94%.
Также своевременно не оплатили отпущенную энергию в декабре прошлого года коммунальные организации Витебской, Гомельской, Могилевской области и города Минска.
Следует отметить, что задолженность предприятий за потребленную энергию стала быстрыми темпами увеличиваться с позапрошлого года, свидетельствуют данные «Белэнерго». В 2015-м задолженность потребителей за энергоресурсы увеличилась в 3,6 раза и на 1 января 2016 года составляла 492 млн деноминированных рублей. Таким образом, за прошлый год задолженность увеличилась на 76,4% до упомянутых 868 млн рублей.
В «Белэнерго», самыми крупными предприятиями-неплательщиками за энергоресурсы в 2016 году являлись Белорусский металлургический завод, Светлогорский ЦКК, Минский автомобильный завод и другие промпредприятия.
Вопрос о своевременной оплате предприятиями потребленных энергоресурсов неоднократно рассматривался в 2016 году в правительстве. Учитывая сложное финансовое положение ряда предприятий, Министерство энергетики предлагало зафиксировать задолженность неплательщиков на определенную дату, а не пересчитывать ее с учетом пени.
«За январь-декабрь 2016 года уровень оплаты потребителями отпущенной электрической и тепловой энергии составил 95,6%. Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии», — говорится в сообщении государственного производственного объединения «Белэнерго».
Так, уровень оплаты энергоресурсов по организациям Минпрома составил по итогам 2016 года только 86,5%, по предприятиям Минстройархитектуры — 93,6%. Также в числе неплательщиков, которые задолжали за потребленную энергию, — предприятия «Беллесбумпром» (уровень оплаты энергоресурсов по организациям концерна в 2016 году составил 88%).
Кроме этого, сообщает «Белэнерго», в прошлом году организации коммунальной формы собственности во всех областях страны, а также в Минске не обеспечили полную оплату отпущенной энергии.
В декабре 2016 года предприятия отдельных концернов продолжали несвоевременно оплачивать полученную энергию. Так, по организациям концерна «Беллегпром» уровень оплаты энергии в декабре составил 94%.
Также своевременно не оплатили отпущенную энергию в декабре прошлого года коммунальные организации Витебской, Гомельской, Могилевской области и города Минска.
Следует отметить, что задолженность предприятий за потребленную энергию стала быстрыми темпами увеличиваться с позапрошлого года, свидетельствуют данные «Белэнерго». В 2015-м задолженность потребителей за энергоресурсы увеличилась в 3,6 раза и на 1 января 2016 года составляла 492 млн деноминированных рублей. Таким образом, за прошлый год задолженность увеличилась на 76,4% до упомянутых 868 млн рублей.
В «Белэнерго», самыми крупными предприятиями-неплательщиками за энергоресурсы в 2016 году являлись Белорусский металлургический завод, Светлогорский ЦКК, Минский автомобильный завод и другие промпредприятия.
Вопрос о своевременной оплате предприятиями потребленных энергоресурсов неоднократно рассматривался в 2016 году в правительстве. Учитывая сложное финансовое положение ряда предприятий, Министерство энергетики предлагало зафиксировать задолженность неплательщиков на определенную дату, а не пересчитывать ее с учетом пени.
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