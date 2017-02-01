Началась транспортировка топлива по первой части нефтепровода Новополоцк - Фаниполь
01.02.2017
Началась транспортировка дизельного топлива по первой части магистрального нефтепродуктопровода Новополоцк-Фаниполь. Как рассказал директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов, топливо с ОАО "Нафтан" поступило на один из складов хранения РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт".
"В конце декабря окончено строительство первой части магистрального нефтепродуктопровода, который в перспективе свяжет Новополоцк и Фаниполь. Сегодня по возведенному участку начата транспортировка дизельного топлива с нефтеперерабатывающего завода ОАО "Нафтан" до склада хранения РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", расположенного в агрогородке Крулевщизна Докшицкого района Витебской области. За день планируется прокачать 600 т топлива. В дальнейшем доставка будет осуществляться в соответствии с заявками "Белоруснефти", - приводит БЕЛТА слова Василия Дроботова. Он добавил, что введение второй части нефтепродуктопровода также намечено на 2017 год.
Реализация проекта по строительству первого белорусского нефтепродуктопровода была начата в 2015 году (заключен договор). Его цель - организация транспортировки нефтепродуктов ОАО "Нафтан" в Минскую область до склада хранения предприятия РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" в Фаниполе. Таким образом, новополоцкое предприятие сможет поставлять дизельное топливо и бензин на объекты нефтепродуктоообеспечения минского региона напрямую. Сейчас доставка осуществляется преимущественно железнодорожным, а также автомобильным транспортом. В результате запуска нефтепродуктопровода, который рассчитан на прокачку 1,45 млн т топлива в год, ожидается снижение затрат на транспортировку топлива.
"В конце декабря окончено строительство первой части магистрального нефтепродуктопровода, который в перспективе свяжет Новополоцк и Фаниполь. Сегодня по возведенному участку начата транспортировка дизельного топлива с нефтеперерабатывающего завода ОАО "Нафтан" до склада хранения РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", расположенного в агрогородке Крулевщизна Докшицкого района Витебской области. За день планируется прокачать 600 т топлива. В дальнейшем доставка будет осуществляться в соответствии с заявками "Белоруснефти", - приводит БЕЛТА слова Василия Дроботова. Он добавил, что введение второй части нефтепродуктопровода также намечено на 2017 год.
Реализация проекта по строительству первого белорусского нефтепродуктопровода была начата в 2015 году (заключен договор). Его цель - организация транспортировки нефтепродуктов ОАО "Нафтан" в Минскую область до склада хранения предприятия РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" в Фаниполе. Таким образом, новополоцкое предприятие сможет поставлять дизельное топливо и бензин на объекты нефтепродуктоообеспечения минского региона напрямую. Сейчас доставка осуществляется преимущественно железнодорожным, а также автомобильным транспортом. В результате запуска нефтепродуктопровода, который рассчитан на прокачку 1,45 млн т топлива в год, ожидается снижение затрат на транспортировку топлива.
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