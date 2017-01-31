31.01.2017

Согласно оценке Минфина в 2017 году объем бюджетного субсидирования жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, составит 538,3 млн рублей. За последние четыре года этот показатель снизился на треть.В 2013 году объем бюджетного субсидирования жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, составлял 806,4 млн деноминированных рублей, в 2014-м — 872,9 млн, в 2015-м — 814,5 млн, в 2016-м — 601,4 млн. Эти данные приведены в статье начальника управления финансов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Минфина Александра Корзюка, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого Минфином.По его мнению, сократить объемы бюджетного субсидирования удалось благодаря внедрению новых подходов в этой сфере. Корзюк напомнил, что на протяжении десяти лет, до 2014 года включительно, в Беларуси действовал иной механизм финансирования коммунальных услуг. «Суть его заключалась в том, что организация ЖКХ приобретала по коммерческому (большому) тарифу тепловую энергию и (или) воду у ведомственного поставщика, а продавала их населению по фиксированному (маленькому) тарифу. Разница в полном объеме ложилась на расходы местного бюджета», — отметил Корзюк.По поручению Александра Лукашенко межведомственной рабочей группой под руководством Комитета государственного контроля в 2014 году были изучены вопросы предоставления населению жилищно-коммунальных услуг. «Вышеупомянутая практика посредничества была признана не соответствующей экономическим интересам общества и государства», — написал представитель Минфина.С 2016 года, отметил он, по указу № 535 начал действовать новый механизм финансирования государством жилищно-коммунальных услуг. Ключевым моментом этого документа стало распространение механизма планово-расчетных цен по оказываемым населению жилищно-коммунальным услугам на ведомственных поставщиков услуг.«По сути это и есть объективная стоимость услуги (плановая себестоимость с учетом необходимости экономии затрат плюс рентабельность до 10%), которую должно было бы платить население в условиях ликвидации перекрестного и бюджетного субсидирования услуг ЖКХ», — считает Корзюк.