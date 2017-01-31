По итогам 2016 года Беларусь — третья по росту цен на территории бывшего СССР
31.01.2017
Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в 2016 году, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.
За 12 месяцев цены в стране увеличились на 10,6%. На первом месте Азербайджан (15,1%), на втором — Украина (12,4%).
Далее следуют Казахстан (8,5%), Таджикистан (6,1%), Узбекистан (5,7%), Россия (5,4%), Молдова (2,4%), Латвия, Эстония (по 2,2%), Грузия (1,8%) и Литва (1,7%). Цены снизились в Кыргызстане (на 0,5%) и Армении (на 1,1%). В Туркменистане опубликована статистика только за январь—сентябрь 2016 года (рост цен составил 3,59%). В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за год на 4,44%.
По итогам января Беларусь была третьей по росту цен (1,9%), января—февраля — второй (4,8%), первого квартала — второй (5,7%), января—апреля — второй (6,4%), января—мая — первой (7%), первого полугодия — первой (7,4%), января—июля — первой (7,8%), января—августа — первой (7,6%), трех кварталов — второй (8,3%), января—октября — третьей (9,2%), января—ноября — третьей (10,1%).
В декабре 2016 года Беларусь с ростом цен на 0,5% разделила восьмое место с Молдовой. Впереди Азербайджан (3%), Армения (1,1%), Грузия, Кыргызстан (по 1%), Казахстан, Украина (по 0,9%) и Латвия (0,6%). В Литве, России и Эстонии цены увеличились на 0,4%, в Таджикистане — на 0,3%.
По росту цен в 2015 году (на 12%) Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР, в 2014-м — второе (16,2%). В 2011—2013 годах страна была первой (рост цен соответственно на 108,7, 21,8 и 16,5%).
За 12 месяцев цены в стране увеличились на 10,6%. На первом месте Азербайджан (15,1%), на втором — Украина (12,4%).
Далее следуют Казахстан (8,5%), Таджикистан (6,1%), Узбекистан (5,7%), Россия (5,4%), Молдова (2,4%), Латвия, Эстония (по 2,2%), Грузия (1,8%) и Литва (1,7%). Цены снизились в Кыргызстане (на 0,5%) и Армении (на 1,1%). В Туркменистане опубликована статистика только за январь—сентябрь 2016 года (рост цен составил 3,59%). В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за год на 4,44%.
По итогам января Беларусь была третьей по росту цен (1,9%), января—февраля — второй (4,8%), первого квартала — второй (5,7%), января—апреля — второй (6,4%), января—мая — первой (7%), первого полугодия — первой (7,4%), января—июля — первой (7,8%), января—августа — первой (7,6%), трех кварталов — второй (8,3%), января—октября — третьей (9,2%), января—ноября — третьей (10,1%).
В декабре 2016 года Беларусь с ростом цен на 0,5% разделила восьмое место с Молдовой. Впереди Азербайджан (3%), Армения (1,1%), Грузия, Кыргызстан (по 1%), Казахстан, Украина (по 0,9%) и Латвия (0,6%). В Литве, России и Эстонии цены увеличились на 0,4%, в Таджикистане — на 0,3%.
По росту цен в 2015 году (на 12%) Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР, в 2014-м — второе (16,2%). В 2011—2013 годах страна была первой (рост цен соответственно на 108,7, 21,8 и 16,5%).
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