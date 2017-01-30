На восстановление торфяников в Беларуси потратят $4,3 млн
30.01.2017
В сентябре в Беларуси стартует проект по восстановлению торфяников на $4,3 млн, сообщил сегодня журналистам начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский. "В сентябре должен стартовать проект по управлению лесными и болотными экосистемами на сумму $4,3 млн - это часть крупного проекта ПРООН/ГЭФ "Торфяники-2". Деньги будут направлены на реабилитацию болот", - отметил Николай Свидинский. Он пояснил, что средства пойдут на разработку концепции проекта, а также непосредственно на выполнение работ, связанных с восстановлением гидрологического режима, с облесением этих территорий. В настоящее время идет процесс национальной регистрации проекта.
Свидинский также рассказал, что $4,3 млн - это средства ГЭФ. "Это вклад международной технической помощи в сохранение наших экосистем, в частности, болот. Болота - это уникальная ценность для всего континента", - подчеркнул он, напомнив, что проект будет реализован до 2030 года.
В 2016 году уже был проведен ряд мероприятий проекта "Торфяники-2". Так, был завершен комплекс работ по созданию высокопродуктивных травостоев на площади 494 га в Березовском районе Брестской области. В Лидском лесхозе выполнен цикл работ по посадке насаждений черной ольхи на нарушенных торфяниках на площади 213 га. Завершены работы по повторному заболачиванию нарушенных торфяников - было заболочено 14,45 га. Общая площадь выработанных торфяников, подлежащих заболачиванию, составляет более 140 тыс. га, оценочная стоимость повторного заболачивания составит около $10 млн.
Проект по восстановлению торфяников, который будет реализован в Беларуси - не первый в своем роде. "За время реализации проекта "Торфяники-1" были проведены работы по реабилитации 28 тыс. га болот, нарушенных в результате добычи торфа и мелиорации.
Стратегия сохранения и рационального использования торфяников была утверждена в Беларуси в 2016 году. Она определяет основные проблемы в области сохранения и рационального использования торфяников, их современное состояние, а также ожидаемые результаты от реализации документа. Так, к 2030 году в Беларуси планируется обеспечить сохранение в естественном состоянии 684 тыс. га болот, изучение 179 тыс. га болот и определение мер по обеспечению их сохранения. Исходя из документа, должно быть обеспечено восстановление не менее 15% площади (не менее 75 тыс. га) нарушенных торфяников, сохранение в болотах около 500 млн т углерода и более 7 млрд куб.м запасов пресной воды. Внимание уделено и сохранению мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси. Также планируется обеспечить воспроизводство клюквы в объеме около 10,7 тыс. т ежегодно.
Постановлением утверждена и схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года. Госорганы и организации обязаны учитывать положения стратегии и схемы распределения торфяников при подготовке проектов госпрограмм.
К настоящему времени в естественном или близком к естественному состоянии сохранилось 863 тыс. га болот (в том числе 684 тыс. га изученных болот, включенных в схему распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года), пишет БЕЛТА.
Свидинский также рассказал, что $4,3 млн - это средства ГЭФ. "Это вклад международной технической помощи в сохранение наших экосистем, в частности, болот. Болота - это уникальная ценность для всего континента", - подчеркнул он, напомнив, что проект будет реализован до 2030 года.
В 2016 году уже был проведен ряд мероприятий проекта "Торфяники-2". Так, был завершен комплекс работ по созданию высокопродуктивных травостоев на площади 494 га в Березовском районе Брестской области. В Лидском лесхозе выполнен цикл работ по посадке насаждений черной ольхи на нарушенных торфяниках на площади 213 га. Завершены работы по повторному заболачиванию нарушенных торфяников - было заболочено 14,45 га. Общая площадь выработанных торфяников, подлежащих заболачиванию, составляет более 140 тыс. га, оценочная стоимость повторного заболачивания составит около $10 млн.
Проект по восстановлению торфяников, который будет реализован в Беларуси - не первый в своем роде. "За время реализации проекта "Торфяники-1" были проведены работы по реабилитации 28 тыс. га болот, нарушенных в результате добычи торфа и мелиорации.
Стратегия сохранения и рационального использования торфяников была утверждена в Беларуси в 2016 году. Она определяет основные проблемы в области сохранения и рационального использования торфяников, их современное состояние, а также ожидаемые результаты от реализации документа. Так, к 2030 году в Беларуси планируется обеспечить сохранение в естественном состоянии 684 тыс. га болот, изучение 179 тыс. га болот и определение мер по обеспечению их сохранения. Исходя из документа, должно быть обеспечено восстановление не менее 15% площади (не менее 75 тыс. га) нарушенных торфяников, сохранение в болотах около 500 млн т углерода и более 7 млрд куб.м запасов пресной воды. Внимание уделено и сохранению мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси. Также планируется обеспечить воспроизводство клюквы в объеме около 10,7 тыс. т ежегодно.
Постановлением утверждена и схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года. Госорганы и организации обязаны учитывать положения стратегии и схемы распределения торфяников при подготовке проектов госпрограмм.
К настоящему времени в естественном или близком к естественному состоянии сохранилось 863 тыс. га болот (в том числе 684 тыс. га изученных болот, включенных в схему распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года), пишет БЕЛТА.
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