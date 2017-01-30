30.01.2017

в среднем на душу населения – 180 белорусских рублей 10 копеек;

трудоспособное население – 198 белорусских рублей 63 копейки;

пенсионеры – 138 белорусских рублей 80 копеек;

студенты – 175 белорусских рублей 24 копейки;

дети в возрасте до трех лет – 116 белорусских рублей 83 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 160 белорусских рублей 61 копейка;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 197 белорусских рублей 40 копеек.

трудоспособное население – 383 белорусских рубля 34 копейки;

пенсионеры – 301 белорусский рубль 45 копеек;

студенты – 287 белорусских рублей 93 копейки;

дети в возрасте до трех лет – 241 белорусский рубль 51 копейка;

дети в возрасте от трех до шести лет – 312 белорусских рублей 69 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 326 белорусских рублей 47 копеек;

семья из четырех человек – 298 белорусских рублей 85 копеек;

молодая семья из трех человек – 323 белорусских рубля 74 копейки.

Министерство труда и соцзащиты установило новые размеры бюджета прожиточного минимума и минимальных потребительских бюджетов в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц на период с 1 февраля 2017 г. по 30 апреля 2017 г.Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в следующих размерах:Постановлением № 4 19 января 2017 г. определены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально- демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава:Постановления вступают в силу 29 января 2017 г.