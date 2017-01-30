В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
30.01.2017
Министерство труда и соцзащиты установило новые размеры бюджета прожиточного минимума и минимальных потребительских бюджетов в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц на период с 1 февраля 2017 г. по 30 апреля 2017 г.
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в следующих размерах:
Постановлением № 4 19 января 2017 г. определены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально- демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава:
Постановления вступают в силу 29 января 2017 г.
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в следующих размерах:
- в среднем на душу населения – 180 белорусских рублей 10 копеек;
- трудоспособное население – 198 белорусских рублей 63 копейки;
- пенсионеры – 138 белорусских рублей 80 копеек;
- студенты – 175 белорусских рублей 24 копейки;
- дети в возрасте до трех лет – 116 белорусских рублей 83 копейки;
- дети в возрасте от трех до шести лет – 160 белорусских рублей 61 копейка;
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 197 белорусских рублей 40 копеек.
Постановлением № 4 19 января 2017 г. определены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально- демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава:
- трудоспособное население – 383 белорусских рубля 34 копейки;
- пенсионеры – 301 белорусский рубль 45 копеек;
- студенты – 287 белорусских рублей 93 копейки;
- дети в возрасте до трех лет – 241 белорусский рубль 51 копейка;
- дети в возрасте от трех до шести лет – 312 белорусских рублей 69 копеек;
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 326 белорусских рублей 47 копеек;
- семья из четырех человек – 298 белорусских рублей 85 копеек;
- молодая семья из трех человек – 323 белорусских рубля 74 копейки.
Постановления вступают в силу 29 января 2017 г.
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