В Беларуси в 2016 году снизилось производство проката стали
27.01.2017
Производство готового проката в Беларуси снизилось в 2016 г на 14,4% по сравнению с 2015 г до 2,04 млн т., сообщает prime-tass.by со ссылкой на Белстат.
Производство стали снизилось за 2016 г на 12,1% до 2,556 млн т, проволоки из нелегированной (углеродистой) стали также сократилось - на 8,7% до 360,8 тыс т.
Выпуск металлокорда вырос в 2016 г на 2,6% и составил 90,2 тыс т.
Общий объем металлургического производства и производства готовых металлических изделий на белорусских предприятиях (6% в общем объеме промышленного производства) снизился за 2016 г на 0,3% до 4,767 млрд бел руб (2,472 млрд долл по курсу Национального банка Беларуси).
При этом запасы готовой продукции на предприятиях отрасли на 1 января 2017 г составили 104,7 млн бел руб (54,288 млн долл, 1 долл – 1,9286 бел руб) или 79,7% к среднемесячному объему производства.
Запасы готового проката возросли за декабрь 2016 г на 1,1% до 7,2 тыс т, стальных труб – на 4,7% до 7,8 тыс т. Запасы проволоки из нелегированной стали увеличились на 2,2% и составили 3,2 тыс т. Запасы металлокорда на 1 января 2017 г составили 0,2 тыс т и возросли на 6,4% по сравнению с уровнем запасов на 1 декабря 2016 г.
Производство стали снизилось за 2016 г на 12,1% до 2,556 млн т, проволоки из нелегированной (углеродистой) стали также сократилось - на 8,7% до 360,8 тыс т.
Выпуск металлокорда вырос в 2016 г на 2,6% и составил 90,2 тыс т.
Общий объем металлургического производства и производства готовых металлических изделий на белорусских предприятиях (6% в общем объеме промышленного производства) снизился за 2016 г на 0,3% до 4,767 млрд бел руб (2,472 млрд долл по курсу Национального банка Беларуси).
При этом запасы готовой продукции на предприятиях отрасли на 1 января 2017 г составили 104,7 млн бел руб (54,288 млн долл, 1 долл – 1,9286 бел руб) или 79,7% к среднемесячному объему производства.
Запасы готового проката возросли за декабрь 2016 г на 1,1% до 7,2 тыс т, стальных труб – на 4,7% до 7,8 тыс т. Запасы проволоки из нелегированной стали увеличились на 2,2% и составили 3,2 тыс т. Запасы металлокорда на 1 января 2017 г составили 0,2 тыс т и возросли на 6,4% по сравнению с уровнем запасов на 1 декабря 2016 г.
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