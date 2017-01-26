Новополоцкий завод собрался производить хлопья из ПЭТ-бутылок
26.01.2017
Новополоцкое производственное коммунальное унитарное предприятие "Биомехзавод бытовых вторресурсов" готовится запустить производство ПЭТ-флексов (хлопьев из ПЭТ-бутылок), рассказал директор предприятия Сергей Семенычев.
"В конце 2016 года мы закупили оборудование и сейчас ведем подготовку помещений для установки новой производственной линии по переработке ПЭТ-бутылки. Из нее мы будем получать флексы (хлопья). В дальнейшем планируем освоить выпуск гранулята, который используется для производства полимерных изделий", - приводит БЕЛТА слова Семенычева.
Линия по переработке ПЭТ-бутылок разместится на площадях, которые ранее использовались под складские помещения. Строительные работы должны завершиться уже в начале февраля, сразу после этого начнется монтаж оборудования. Ввод линии запланирован на начало весны (в марте). В новое производство вместе с подготовкой помещений было инвестировано более Br10 млрд (неденоминированных).
"До этого времени мы ПЭТ-бутылку продавали - отправляли на переработку в Могилевскую область. А в скором времени самим придется покупать это сырье. Производительная мощность линии - 400 кг в час. Думаю, мы точно сможем перерабатывать половину объемов собираемой на территории области ПЭТ-бутылки. А при необходимости мощности можно будет нарастить", - пояснил Сергей Семенычев и добавил, что в Витебской области таких производств пока нет.
По его словам, в ПЭТ-флексах заинтересован российский рынок, куда и планируется продавать рубленый пластик. "В России много предприятий, которые преобразуют хлопья в гранулят, а это уже готовое сырье для производства полимерной продукции, к примеру, различных емкостей и т.д. В 2018 году мы и сами намерены освоить производство такого гранулята и реализовывать его, в том числе, на внутреннем рынке. В зависимости от качества это сырье может использоваться на различных производствах", - отметил директор завода.
"В конце 2016 года мы закупили оборудование и сейчас ведем подготовку помещений для установки новой производственной линии по переработке ПЭТ-бутылки. Из нее мы будем получать флексы (хлопья). В дальнейшем планируем освоить выпуск гранулята, который используется для производства полимерных изделий", - приводит БЕЛТА слова Семенычева.
Линия по переработке ПЭТ-бутылок разместится на площадях, которые ранее использовались под складские помещения. Строительные работы должны завершиться уже в начале февраля, сразу после этого начнется монтаж оборудования. Ввод линии запланирован на начало весны (в марте). В новое производство вместе с подготовкой помещений было инвестировано более Br10 млрд (неденоминированных).
"До этого времени мы ПЭТ-бутылку продавали - отправляли на переработку в Могилевскую область. А в скором времени самим придется покупать это сырье. Производительная мощность линии - 400 кг в час. Думаю, мы точно сможем перерабатывать половину объемов собираемой на территории области ПЭТ-бутылки. А при необходимости мощности можно будет нарастить", - пояснил Сергей Семенычев и добавил, что в Витебской области таких производств пока нет.
По его словам, в ПЭТ-флексах заинтересован российский рынок, куда и планируется продавать рубленый пластик. "В России много предприятий, которые преобразуют хлопья в гранулят, а это уже готовое сырье для производства полимерной продукции, к примеру, различных емкостей и т.д. В 2018 году мы и сами намерены освоить производство такого гранулята и реализовывать его, в том числе, на внутреннем рынке. В зависимости от качества это сырье может использоваться на различных производствах", - отметил директор завода.
Последние новости рубрики
-
26.01.2017Новополоцкий завод собрался производить хлопья из ПЭТ-бутылок
-
26.01.2017В Гродненской области возле Зельвы построят ветропарк
-
26.01.2017Число предпринимателей в Беларуси сократилось на 3,1%
-
25.01.2017«Белоруснефть» сможет строить скважины собственным оборудованием
-
25.01.2017Беларусь определилась с объемом экспорта древесины на 2017 год
-
24.01.2017В Беларуси планируют отменить обязательную продажу валютной выручки
-
23.01.2017Вступление Беларуси в ВТО может состояться в нынешнем году
-
20.01.2017Инвестор из Австрии готов поддерживать белорусскую деревообработку
-
19.01.2017На следующей неделе в Женеве состоятся переговоры о вступлении Беларуси в ВТО
-
18.01.2017По итогам 2016 года ВВП Беларуси снизился на 2,6%
-
18.01.2017Нацбанк изменил ставку рефинансирования
-
17.01.2017Литовцы построят биогазовый комплекс в Слониме
-
17.01.2017Минэнерго надеется привлечь иностранные инвестиции для строительства двух ГЭС
-
17.01.2017Всемирный банк улучшил оценку будущего белорусской экономики
-
17.01.2017Объем промпроизводства в 2016 году сократился на 0,4%
Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006