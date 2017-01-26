В Гродненской области возле Зельвы построят ветропарк
26.01.2017
Первые три ветряка установят в феврале-марте. Оборудование немецкого производства уже доставлено на строительную площадку, и в ближайшее время при благоприятных погодных условиях начнется его монтаж. Будет построена и электрическая подстанция. Еще три ветряные установки будут закуплены позже, - пишет gp.by.
Инвестиционный проект реализуется в урочище Татаришки вблизи райцентра в рамках инвестдоговора между Гродненским облисполкомом и ООО «Зилант». Инвесторы имеют льготы согласно Декрету №10 Президента Республики Беларусь: оборудование освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
Строительство ветропарка ведется на площади 1,7 гектара. Выбран участок наиболее благоприятный по рельефу и максимально открытый для ветра. Площадки под ветряки расположены на расстоянии 500 метров. Диаметр лопастей ветряка составляет 66 метров. На фундамент только для одного гиганта-ветряка весом 200 тонн и высотой 70 метров использовано около 500 кубических метров бетона. Устойчивые бетонные конструкции оснований, на которых будут установлены ветряки, уже залиты. Работы ведет ООО «ПМК-143 г.Волковыска». Мощность парка ветряных электрогенераторов составит 5 МВт.
Кроме этого, в районе в нынешнем году появятся еще три ветряка, которые установит возле деревень Пасутичи, Червоное Село, Пузики гродненское ООО «Конте Спа». Общая мощность установок составит 5 МВт. В настоящее время завершены проектные работы. Ввод ветряков в эксплуатацию намечен в этом году.
Общий объем инвестиций на обустройство ветроустановок в нынешнем году в районе составит 5 миллионов долларов, в том числе 3 миллиона долларов – иностранные инвестиции.
Как отметили в отделе экономики райисполкома, реализация проектов будет содействовать развитию альтернативной энергетики в районе, позволит создать 10 рабочих мест.
Инвестиционный проект реализуется в урочище Татаришки вблизи райцентра в рамках инвестдоговора между Гродненским облисполкомом и ООО «Зилант». Инвесторы имеют льготы согласно Декрету №10 Президента Республики Беларусь: оборудование освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
Строительство ветропарка ведется на площади 1,7 гектара. Выбран участок наиболее благоприятный по рельефу и максимально открытый для ветра. Площадки под ветряки расположены на расстоянии 500 метров. Диаметр лопастей ветряка составляет 66 метров. На фундамент только для одного гиганта-ветряка весом 200 тонн и высотой 70 метров использовано около 500 кубических метров бетона. Устойчивые бетонные конструкции оснований, на которых будут установлены ветряки, уже залиты. Работы ведет ООО «ПМК-143 г.Волковыска». Мощность парка ветряных электрогенераторов составит 5 МВт.
Кроме этого, в районе в нынешнем году появятся еще три ветряка, которые установит возле деревень Пасутичи, Червоное Село, Пузики гродненское ООО «Конте Спа». Общая мощность установок составит 5 МВт. В настоящее время завершены проектные работы. Ввод ветряков в эксплуатацию намечен в этом году.
Общий объем инвестиций на обустройство ветроустановок в нынешнем году в районе составит 5 миллионов долларов, в том числе 3 миллиона долларов – иностранные инвестиции.
Как отметили в отделе экономики райисполкома, реализация проектов будет содействовать развитию альтернативной энергетики в районе, позволит создать 10 рабочих мест.
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