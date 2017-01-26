Число предпринимателей в Беларуси сократилось на 3,1%
26.01.2017
По данным на 1 января 2017 года в Беларуси действовало 142,6 тыс. юридических лиц и 247,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщает БелаПАН со ссылкой на Национальный статистический комитет. Количество юрлиц по сравнению с данными на 1 января 2016 года увеличилось на 0,7%, ИП — сократилось на 3,1%. В прошлом году было зарегистрировано 10.781 юрлицо, ликвидировано 8.996.
Наибольшее количество юрлиц находится в Минске — 50.742 (за год их число увеличилось на 3,1%). В Минской области — 26.471 (увеличение на 0,8%), в Брестской — 14.595 (на 0,1% больше), Гомельской — 13.888 (на 1,4% меньше), Витебской — 13.169 (на 3% меньше), Могилевской — 12.130 (на 0,1% меньше), Гродненской — 11.615 (на 1,2% меньше).
В 2016 году было зарегистрировано 34.190 предпринимателей, прекратили свою деятельность 41.517.
Наибольшее количество ИП также находится в Минске — 79.916 (за год их количество снизилось на 0,4%). В Минской области их 37.403 (снижение на 0,5%), в Брестской — 32.667 (на 3,9% меньше), Гомельской — 26.832 (на 3,4% меньше), Гродненской — 25.519 (на 7,8% меньше), Витебской — 22.228 (на 8,3% меньше), Могилевской — 23.060 (на 4,1% меньше).
Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,7% в общем количестве действующих организаций (на 1 января 2016 года — 12,9%).
Из 142,6 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 33,5 тыс. (23,5% общего количества), в сфере услуг — 109,1 тыс. (76,5%).
Как отметил в комментарии БелаПАН председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, сокращение числа предпринимателей связано с «отсутствием должных условий для предпринимательской деятельности — для того, чтобы люди открывали свой бизнес и работали без излишних административных и налоговых препятствий». «Нет стимулирующих факторов для развития, нет возможности безопасно осуществлять свою деятельность», — считает Шумченко.
По его мнению, предприниматели не доверяют государству и, чтобы обезопасить ранее вложенные в дело средства, прекращают деятельность. Шумченко также отметил, что на снижение количества ИП повлияло и принятие указа президента № 222, осложнившего работу.
Лидер «Перспективы» считает, что сокращение числа ИП сохранится и в нынешнем году, их станет «существенно меньше». «Никаких предпосылок для их увеличения нет», — считает глава объединения.
Наибольшее количество юрлиц находится в Минске — 50.742 (за год их число увеличилось на 3,1%). В Минской области — 26.471 (увеличение на 0,8%), в Брестской — 14.595 (на 0,1% больше), Гомельской — 13.888 (на 1,4% меньше), Витебской — 13.169 (на 3% меньше), Могилевской — 12.130 (на 0,1% меньше), Гродненской — 11.615 (на 1,2% меньше).
В 2016 году было зарегистрировано 34.190 предпринимателей, прекратили свою деятельность 41.517.
Наибольшее количество ИП также находится в Минске — 79.916 (за год их количество снизилось на 0,4%). В Минской области их 37.403 (снижение на 0,5%), в Брестской — 32.667 (на 3,9% меньше), Гомельской — 26.832 (на 3,4% меньше), Гродненской — 25.519 (на 7,8% меньше), Витебской — 22.228 (на 8,3% меньше), Могилевской — 23.060 (на 4,1% меньше).
Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,7% в общем количестве действующих организаций (на 1 января 2016 года — 12,9%).
Из 142,6 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 33,5 тыс. (23,5% общего количества), в сфере услуг — 109,1 тыс. (76,5%).
Как отметил в комментарии БелаПАН председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, сокращение числа предпринимателей связано с «отсутствием должных условий для предпринимательской деятельности — для того, чтобы люди открывали свой бизнес и работали без излишних административных и налоговых препятствий». «Нет стимулирующих факторов для развития, нет возможности безопасно осуществлять свою деятельность», — считает Шумченко.
По его мнению, предприниматели не доверяют государству и, чтобы обезопасить ранее вложенные в дело средства, прекращают деятельность. Шумченко также отметил, что на снижение количества ИП повлияло и принятие указа президента № 222, осложнившего работу.
Лидер «Перспективы» считает, что сокращение числа ИП сохранится и в нынешнем году, их станет «существенно меньше». «Никаких предпосылок для их увеличения нет», — считает глава объединения.
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