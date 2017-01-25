25.01.2017

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" заменит американское оборудование для строительства скважин собственным.Специалисты объединения успешно провели опытно-промышленное внедрение нового оборудования для спуска, цементирования и подвешивания потайных колонн диаметром 194 мм и 245 мм на цементном камне.Это оборудование используется при строительстве скважин и было изготовлено собственными силами. Сконструировали устройство специалисты отдела строительства скважин института "БелНИПИнефть", изготовили - в производственном управлении "Нефтебурсервис" - структурном подразделении "Белоруснефти".Разработка призвана заменить сложное по конструкции и дорогое оборудование американского производства, которое использовалось ранее. Как считают специалисты, белорусский аналог получился более надежным и простым.