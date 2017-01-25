25.01.2017

Беларусь в 2017 году планирует поставить на экспорт 1,8 млн т необработанной древесины, действие экспортных квот на лес предполагается продлить. Об этом говорилось в ходе доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко по вопросам экспорта круглых лесоматериалов.Решение объясняется тем, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности завершилась стадия модернизации. Предполагается, что в ближайшее время потребность в древесине на внутреннем рынке будет возрастать. Одним из наиболее крупных потребителей этого сырья должен стать «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» с учетом создания нового производства сульфатной беленой целлюлозы.Лукашенко сказал, что в дальнейшем древесина должна перерабатываться в Беларуси. Он напомнил, что в 2015 году подписан указ №211, согласно которому с 1 января 2016 года не допускается реализация на экспорт ряда позиций древесины - балансов, древесного технологического сырья, фанерного и пиловочного бревна, если иное не установлено президентом. «Иногда возникают форс-мажорные обстоятельства. Когда в 2015-2016 годах ураган повалил деревья на десятках тысяч гектаров лесных угодий, вы ко мне обращались трижды, и я давал такое разрешение на реализацию круглой древесины на экспорт», - сообщил Лукашенко.«Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны. Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес», - сказал Лукашенко.По его информации, «коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу». Участники подобных манипуляций получили прибыль на миллионы долларов. По словам Лукашенко, эта прибыль должна быть изъята «в тройном или десятикратном размере» и поступить в бюджет государства.