В Беларуси планируют отменить обязательную продажу валютной выручки
24.01.2017
Белорусское правительство в ближайшие два года планируют принять решения о существенном изменении правил регулирования внутреннего валютного рынка.
Как сообщает БелаПАН, конкретные шаги в этом направлении предусмотрены комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016—2020 годы. Документ утвержден постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года, опубликованным сегодня на сайте правительства.
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы была утверждена указом президента 15 декабря 2016 года. Она подготовлена правительством на базе основных положений, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием, которое состоялось в июне прошлого года.
В частности предполагается отменить целевую покупку иностранной валюты субъектами хозяйствования на внутреннем рынке. Кроме того, уже в 2017—2018 годах Национальный банк совместно с Минэкономики, Минфином и Комитетом госконтроля должны подготовить проект нормативного акта о полной отмене обязательной продажи валютной выручки.
В августе 2016 года Нацбанк принял решение о снижении с 1 сентября норматива обязательной продажи иностранной валюты с 30 до 20%. Таким образом, если до августа предприятия должны были конвертировать в белорусские рубли почти треть экспортной выручки, то с сентября 2016-го — только пятую часть.
«Данная мера позволит активизировать инвестиционную и деловую активность субъектов хозяйствования, станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и будет способствовать созданию равных условий для экономических субъектов государств ЕАЭС по развитию их экспортного потенциала», — пояснял принятое решение Нацбанк.
По информации БелаПАН, проект стратегии развития финансового рынка, которую до конца 2016 года планировал принять Национальный банк, предполагает поэтапное снижение в 2016—2020 годах норматива обязательной продажи валютной выручки. Данную стратегию белорусские власти собираются принять в первом квартале 2017 года.
По мнению участников финансового рынка, обязательная продажа валюты является страховочным механизмом для государства, который позволяет гарантировать устойчивое предложение иностранной валюты в случае роста девальвационных ожиданий.
Ранее Беларусь в рамках Евразийского экономического союза взяла на себя обязательства отменить обязательную продажу валютной выручки.
Как считают собеседники БелаПАН в банковских кругах, на валютном рынке и в платежном балансе должна складываться благоприятная ситуация, чтобы государство могло полностью отказаться от обязательной продажи валютной выручки.
Как сообщает БелаПАН, конкретные шаги в этом направлении предусмотрены комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016—2020 годы. Документ утвержден постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года, опубликованным сегодня на сайте правительства.
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы была утверждена указом президента 15 декабря 2016 года. Она подготовлена правительством на базе основных положений, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием, которое состоялось в июне прошлого года.
В частности предполагается отменить целевую покупку иностранной валюты субъектами хозяйствования на внутреннем рынке. Кроме того, уже в 2017—2018 годах Национальный банк совместно с Минэкономики, Минфином и Комитетом госконтроля должны подготовить проект нормативного акта о полной отмене обязательной продажи валютной выручки.
В августе 2016 года Нацбанк принял решение о снижении с 1 сентября норматива обязательной продажи иностранной валюты с 30 до 20%. Таким образом, если до августа предприятия должны были конвертировать в белорусские рубли почти треть экспортной выручки, то с сентября 2016-го — только пятую часть.
«Данная мера позволит активизировать инвестиционную и деловую активность субъектов хозяйствования, станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и будет способствовать созданию равных условий для экономических субъектов государств ЕАЭС по развитию их экспортного потенциала», — пояснял принятое решение Нацбанк.
По информации БелаПАН, проект стратегии развития финансового рынка, которую до конца 2016 года планировал принять Национальный банк, предполагает поэтапное снижение в 2016—2020 годах норматива обязательной продажи валютной выручки. Данную стратегию белорусские власти собираются принять в первом квартале 2017 года.
По мнению участников финансового рынка, обязательная продажа валюты является страховочным механизмом для государства, который позволяет гарантировать устойчивое предложение иностранной валюты в случае роста девальвационных ожиданий.
Ранее Беларусь в рамках Евразийского экономического союза взяла на себя обязательства отменить обязательную продажу валютной выручки.
Как считают собеседники БелаПАН в банковских кругах, на валютном рынке и в платежном балансе должна складываться благоприятная ситуация, чтобы государство могло полностью отказаться от обязательной продажи валютной выручки.
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