Вступление Беларуси в ВТО может состояться в нынешнем году
23.01.2017
Беларусь может стать членом Всемирной торговой организации (ВТО) до конца года. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович в программе "Главный эфир", показанной 22 января на телеканале "Беларусь 1".
Отвечая на вопрос о сроках вступления Беларуси в ВТО, Владимир Улахович сказал: "Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках".
"Мы во многом уже работаем по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что мы должны сделать, это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО", - констатировал глава БелТПП.
По его мнению, больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. "При нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО", - резюмировал он.
Как сообщалось, делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко примет в Женеве участие в раунде переговоров по присоединению Беларуси к ВТО 23-26 января. Помимо этого, запланировано проведение двусторонних переговоров с более чем 10 странами - членами организации.
БЕЛТА
Отвечая на вопрос о сроках вступления Беларуси в ВТО, Владимир Улахович сказал: "Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках".
"Мы во многом уже работаем по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что мы должны сделать, это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО", - констатировал глава БелТПП.
По его мнению, больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. "При нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО", - резюмировал он.
Как сообщалось, делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко примет в Женеве участие в раунде переговоров по присоединению Беларуси к ВТО 23-26 января. Помимо этого, запланировано проведение двусторонних переговоров с более чем 10 странами - членами организации.
БЕЛТА
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