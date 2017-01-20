20.01.2017

Австрийская группа компаний «Кроноспан» в течение полутора лет может инвестировать в деревообработку в Беларуси от 50 млн до 200 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Беларуси по итогам встречи премьер-министра Беларуси Андрей Кобякова и владельца группы компаний «Кроноспан» Питера Кайндла.В 2012-2016 годах «Кроноспан» инвестировал в Беларуси более 870 млн долл. Предприятия с инвестициями компании выпускают почти 20% продукции деревообработки в Беларуси и обеспечивают 25% экспорта.Kronospan - транснациональная корпорация, специализирующаяся на деревообработке, имеет свыше 40 производственных подразделений в 27 странах.В Беларуси «Кроноспан» в 2012 году запустил производство древесных плит мощностью 750 тыс куб м в год, в 2013 году - линию по производству плит МДФ с годовой производительностью 250 тыс куб м. Предприятие также запустило пять линий для ламинирования. В СЭЗ «Могилев» в 2013 году «Кроноспан» наладил производство карбамидоформальдегидных смол.