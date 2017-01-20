19.01.2017

Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов."Что касается Всемирной торговой организации, то в понедельник белорусская делегация летит в Женеву на проведение первого полномасштабного раунда переговоров со ста странами по вступлению Беларуси в ВТО", - отметил Алексей Богданов. Переговоры будут проходить в течение недели.Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности подчеркнул, что вступление страны в ВТО - процесс длительный, он предусматривает большое количество консультаций и переговоров. "Мы в этом направлении работаем. Уже есть заявки со стороны стран - членов ВТО по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и заявки на снижение таможенных пошлин. Возникают вопросы к ветеринарным сертификатам, будем на них отвечать", - пояснил он.Как отмечалось ранее в МИД, усилия Беларуси по активизации переговорного процесса о вступлении страны в ВТО нашли поддержку у большинства стран - членов Организации. По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров."Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате", - отметили в МИД.