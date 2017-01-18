18.01.2017

В 2016 году объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил Br94,3 млрд, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню 2015 года. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.По данным Белстата, объем промышленного производства за год сократился на 0,4% до Br79,4 млрд. Объем сельхозпроизводства вырос на 3,4% до Br15,3 млрд.Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили Br18,1 млрд - на 17,9% меньше по сравнению с 2015 годом.Розничный товарооборот снизился на 4,1% до Br36,2 млрд, оптовый - на 10,4% до Br64,8 млрд.