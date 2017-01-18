17.01.2017

Литовская компания «Аргинта» реализует проект по строительству биогазового комплекса на очистных сооружениях канализации Слонима. Стоимость проекта составляет более 4,2 млн евро.Контракт на строительство биогазового комплекса, включая разработку и согласование проектной документации, сдачу в эксплуатацию, подписан с ЗАО «Аргинта» в декабре 2016 г. В настоящее время на базе ОАО «Слонимский водоканал» уже ведутся работы по проектированию и строительству биогазового комплекса для выработки собственной электро- и теплоэнергии. Финансировать проект предполагается с помощью средств займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) а также гранта Шведского международного агентства по развитию сотрудничества.Ввод в эксплуатацию намечен на июль 2018 г.В ОАО «Слонимский водоканал» ввод биогазовой установки с использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила очистных сооружений позволит посредством биологического процесса производить и использовать биогаз, состоящий примерно на 60-65% из метана. Работающие на этом топливе установки смогут покрыть около 60% от потребления организацией электроэнергии и около 70% - тепловой энергии.