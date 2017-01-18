17.01.2017

Минэнерго Беларуси планирует реализовать два крупных инвестпроекта в сфере энергетики с привлечением прямых иностранных инвестиций.Здесь отметили, что Минэнерго планирует привлечь инвестиции для реализации проекта по строительству Немновской ГЭС на реке Неман мощностью 20 МВт - стоимость проекта ориентировочно составляет 134 млн долл, а также для строительства Бешенковичской ГЭС на реке Западная Двина мощностью 33 МВт стоимостью 186 млн долл.В Минэнерго отмечают, что в соответсвии с белорусским законодательством условия инвестирования отражаются в инвестиционном договоре, заключаемом между Республикой Беларусь и инвестором. При этом белорусская сторона гарантирует покупку всего объема электроэнегии, производимой гидроэлектростанциями.