17.01.2017

Всемирный банк улучшил прогноз по белорусской экономике в своем докладе "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).В частности, аналитики банка полагают, что в 2017 году белорусская экономика упадет на 0,5% (в июне 2016 года называлась цифра снижения в 1%), в 2018-м вырастет на 1,3% (прогнозировалась прибавка в 0,3%), а в 2019 году увеличится еще на 1,4%.В докладе говорится, общий рост в регионе "Европа и Центральная Азия" (куда не входит зона евро и Великобритания) ускорится в 2017-2019 годах в среднем до 2,7% в год. Драйвером будет восстановление экономик стран-экспортеров сырья и улучшение доверия, что связано с продолжительным умеренным ростом цен на сырье и ослаблением геополитической напряженности.Как отмечали ранее эксперты Всемирного банка, восстановление экономики Беларуси ожидается благодаря улучшению внешней среды и первым результатам по повышению мер национальной конкурентоспособности. При этом внешние риски, как и ранее, будут обусловлены увеличением дефицита счета текущих операций и значительными выплатами по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга в иностранной валюте.Меры в области экономических преобразований должны быть по-прежнему сосредоточены на повышении конкурентоспособности и производительности предприятий, что является ключевой предпосылкой для устойчивого роста экономики. Для стимулирования создания новых частных предприятий необходимо дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс - Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран в рейтинге "Ведение бизнеса".