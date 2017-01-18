17.01.2017

В Беларуси в 2016 году объем промышленного производства в текущих ценах составил Br79,4 млрд, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню 2015 года.По данным Национального статистического комитета, объем промышленного производства горнодобывающей промышленности составил 99,3%, в обрабатывающей промышленности - 99,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 99,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 92,3%.В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года объем промышленного производства увеличился в сопоставимых ценах на 5,1%.В ряде отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2016 год превысил уровень 2015 года: в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 2,7%; производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - на 4,6%; производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 4,4%; производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры - на 4,2%; производстве электрооборудования - на 9,8%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 5,8%; производстве транспортных средств и оборудования - на 12,6%.