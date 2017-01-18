16.01.2017

РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове в I квартале текущего года планирует начать выпуск бумаги для декоративных облицовочных материалов.В 2016 году на предприятии ввели в строй производственную линию, которая предназначена для выпуска бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, широко применяемой в мебельном производстве. Пока она работает в опытно-эксплуатационном режиме. Специалистами поставщика оборудования, чешской компании Papcel, дорабатываются отдельные узлы и агрегаты, необходимые для выхода на выпуск качественной бумаги-основы. Получить первую продукцию, отвечающую всем современным требованиям, здесь планируют уже в феврале-марте, а до конца текущего года - выйти на проектные мощности по выпуску 30 тыс. т продукции."Для завода это очень важный проект, поскольку бумага-основа для декоративных облицовочных материалов является импортозамещающей и экспортно ориентированной продукцией с высокой добавленной стоимостью. Выход нового производства на полную мощность позволит увеличить выработку на одного работающего в три раза, что значительно улучшит экономические показатели работы завода", - отметили на предприятии. Около 75% бумаги-основы планируется экспортировать как в ближнее, так и дальнее зарубежье, а примерно четверть - реализовывать на внутреннем рынке."Завод газетной бумаги" работает стабильно, по итогам прошлого года получено более Вr1 млн чистой прибыли, рентабельность реализованной продукции составила 8,5%. В минувшем году здесь освоен выпуск тонированной газетной бумаги, на новом производстве начали выпуск офсетной бумаги. Более 50% продукции экспортируется более чем в 10 стран. Основные импортеры газетной бумаги - Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан.