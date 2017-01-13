13.01.2017

СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" планирует наладить производство сварного решетчатого настила к 2019 году.Создание производства по выпуску импортозамещающей продукции станет итогом второй очереди реконструкции комбината сельского домостроения, на базе которого разместилось современное предприятие. Реализация этого инвестпроекта включена в Госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Общая сумма инвестиций - около $2,5 млн. Сейчас ведется активная подготовка к реализации проекта, определяются источники финансирования. Как только актуальные вопросы будут решены, предприятие приступит к практическому осуществлению намеченного.Сварной решетчатый настил - тип металлических покрытий, который отличается хорошей устойчивостью к деформации при значительных нагрузках. Его можно использовать в тяжелых погодных условиях различных регионов. Это покрытие широко применяется при возведении объектов нефтехимического комплекса. В Беларуси подобных производств нет, поставки в основном идут из Польши и России.Новополоцкий завод намерен производить около 200 т настила в месяц. При этом примерно 70% продукции будет экспортироваться. "В целом наше предприятие экспортно ориентированное. По итогам 2016 года почти 80% продукции завода отгружено за границу. Основные потребители находятся в России. А в портфеле заказов нынешнего года пока исключительно российские партнеры. Один из самых крупных контрактов, выполнение которого началось еще в прошлом году, заключен с ПАО "Уралкалий". Сейчас идет подготовка договора с еще одной крупной российской компанией, которая заинтересовалась нашей продукцией", - пояснили на предприятии.