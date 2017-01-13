В СЭЗ «Брест» появится производство дизельного топлива

13.01.2017

В Бресте планируется наладить производство дизельного топлива стандарта евро-5 и евро-6. Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономических связей и экономразвития администрации свободной экономической зоны "Брест" Алексей Лачимов.



Новым резидентом СЭЗ стало ООО "ДжиОйл". Белорусская компания планирует организовать в Бресте производство дизельного топлива стандарта евро-5 и евро-6. Согласно бизнес-плану, объем вложенных инвестиций составит $5,8 млн, предусмотрено создание 48 рабочих мест. Ожидается, что первые перерабатывающие установки из Чехии поступят на предприятие в середине текущего года. Экологически чистое топливо будет производиться из отечественного сырья. Полученную продукцию планируется экспортировать, а также поставлять на белорусский рынок.



В настоящее время администрация свободной экономической зоны "Брест" ведет переговоры еще с рядом компаний из Польши и России, которые рассматривают возможности для вложения своего капитала. Также осуществляется взаимодействие с бизнес-ассоциациями из Германии, Дании, Италии.



Алексей Лачимов считает, что на бизнес-активность в ближайшем будущем повлияет указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". "Указ о пятидневном безвизовом пребывании положительно скажется на инвестиционном климате Беларуси. Бизнесменам будет легче посетить нашу страну, чтобы ознакомиться с деятельностью инвестиционных площадок, в том числе и брестской", - сказал он.