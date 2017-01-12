«Нафтан» проведет тендер на оказание транспортно-экспедиционных услуг
12.01.2017
белорусское предприятие ОАО «Нафтан» проведет 18 января 2017 г тендер на оказание транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном сообщении на условиях FOB Шанхай, Китай, сообщает агентство ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на сотрудника администрации «Нафтана».
Предложения по участию в тендере должны быть представлены до 12 часов 18 января. Услуги заказчику должны быть оказаны в феврале-декабре 2017 г. Место оказания услуг - завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
Конкурсные предложения должны быть изложены в долларах за доставку одного 40-футового контейнера. Перевозимый груз - 2-акриломидо - 2-метилпропан сульфоновая кислота. Доставка груза осуществляется в 40-футовых морских контейнерах собственности морской линии, морским + железнодорожным или автомобильным транспортом, исходя из наименьшей стоимости перевозки. Объем перевозки - 384 т с февраля по декабрь 2017 г, в том числе в феврале-марте по три контейнера, затем до двух контейнеров ежемесячно. Ориентировочная стоимость одной тонны груза – до 2,505 тыс долл.
Источник финансирования закупки - собственные средства заказчика.
Предложения по участию в тендере должны быть представлены до 12 часов 18 января. Услуги заказчику должны быть оказаны в феврале-декабре 2017 г. Место оказания услуг - завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
Конкурсные предложения должны быть изложены в долларах за доставку одного 40-футового контейнера. Перевозимый груз - 2-акриломидо - 2-метилпропан сульфоновая кислота. Доставка груза осуществляется в 40-футовых морских контейнерах собственности морской линии, морским + железнодорожным или автомобильным транспортом, исходя из наименьшей стоимости перевозки. Объем перевозки - 384 т с февраля по декабрь 2017 г, в том числе в феврале-марте по три контейнера, затем до двух контейнеров ежемесячно. Ориентировочная стоимость одной тонны груза – до 2,505 тыс долл.
Источник финансирования закупки - собственные средства заказчика.
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