10.01.2017

ООО «САС Индастриал» инвестирует $16 млн в проект по производству радиаторов из литого алюминия и из стали и алюминия в Белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень».Для реализации проекта будет задействовано 4 га земли. Годовой объем производства планируется до 8 млн единиц. Согласно плану, первый этап производства будет запущен во второй половине 2017 г.ООО «САС Индастриал» было зарегистрировано 30 декабря 2016 г в качестве резидента индустриального парка.