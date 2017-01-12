Речицкий метизный завод приобретет новую линию за $5 млн
09.01.2017
ОАО «Речицкий метизный завод» закупит автоматизированную линию травления катанки ориентировочной стоимостью $5 млн.
Поставщик оборудования будет определен с помощью конкурса. Предложения от резидентов и нерезидентов Беларуси будут приниматься до 12.00 28 февраля 2017 г. Срок поставки оборудования – с 1 июня 2017 г по 1 июня 2018 г.
Предприятие также закупит инструменты для производства метизов на ориентировочную сумму 3,086 млн долл. Предложения резидентов и нерезидентов по этой закупке принимаются до 18 января 2017 г. Предприятие произведет закупку по семи лотам, в основном завод намерен закупить инструменты производства тайваньских компаний. Срок поставки инструментов – с 1 февраля 2017 г по 1 февраля 2018 г.
Собеседник агентства также сообщил, что на предприятии идет монтаж конвейерного закалочно-отпускного агрегата для термической обработки крепежных изделий компании ROST GROUP & TECHNOLOGY CO., LTD (Тайвань). Стоимость оборудования с учетом аккредитива составляет 2,378 млн долл. Завершение наладки оборудования намечено на конец января 2017 г.
ОАО «Речицкий метизный завод» основан в 1912 г как изготовитель гвоздильно-проволочной продукции. С 2006 г ОАО «Речицкий метизный завод» входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».
ПРАЙМ-ТАСС
Поставщик оборудования будет определен с помощью конкурса. Предложения от резидентов и нерезидентов Беларуси будут приниматься до 12.00 28 февраля 2017 г. Срок поставки оборудования – с 1 июня 2017 г по 1 июня 2018 г.
Предприятие также закупит инструменты для производства метизов на ориентировочную сумму 3,086 млн долл. Предложения резидентов и нерезидентов по этой закупке принимаются до 18 января 2017 г. Предприятие произведет закупку по семи лотам, в основном завод намерен закупить инструменты производства тайваньских компаний. Срок поставки инструментов – с 1 февраля 2017 г по 1 февраля 2018 г.
Собеседник агентства также сообщил, что на предприятии идет монтаж конвейерного закалочно-отпускного агрегата для термической обработки крепежных изделий компании ROST GROUP & TECHNOLOGY CO., LTD (Тайвань). Стоимость оборудования с учетом аккредитива составляет 2,378 млн долл. Завершение наладки оборудования намечено на конец января 2017 г.
ОАО «Речицкий метизный завод» основан в 1912 г как изготовитель гвоздильно-проволочной продукции. С 2006 г ОАО «Речицкий метизный завод» входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».
ПРАЙМ-ТАСС
Последние новости рубрики
-
12.01.2017«Нафтан» проведет тендер на оказание транспортно-экспедиционных услуг
-
11.01.2017В 2016 году инфляция в Беларуси составила 10,6%
-
10.01.2017В «Великом камне» будет открыто производство радиаторов
-
09.01.2017Речицкий метизный завод приобретет новую линию за $5 млн
-
06.01.2017В Беларуси снизится производство цемента
-
06.01.2017Продукцию предприятий «Беллесбумпрома» начали покупать еще в 12 странах
-
05.01.2017Беларусь увеличила золотовалютные резервы
-
04.01.2017Ставка рефинансирования будет снижена до 17%
-
04.01.2017Россия в 2016 году поставила в Беларусь на 20% меньше нефти
-
04.01.2017Инвестиционный порог для новых резидентов СЭЗ снижается до 500 тыс евро
-
03.01.2017Имущество Serge уйдет с молотка
-
03.01.2017В Беларуси нашли новое месторождение нефти
-
28.12.2016Премьер-министр раскритиковал работу ОАО «Камволь»
-
28.12.2016Bloomberg прогнозирует среднегодовую цену на нефть в 2017 году на уровне $58
-
27.12.2016Беларусь надеется вступить в ВТО к 2020 году
Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006