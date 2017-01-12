09.01.2017

ОАО «Речицкий метизный завод» закупит автоматизированную линию травления катанки ориентировочной стоимостью $5 млн.Поставщик оборудования будет определен с помощью конкурса. Предложения от резидентов и нерезидентов Беларуси будут приниматься до 12.00 28 февраля 2017 г. Срок поставки оборудования – с 1 июня 2017 г по 1 июня 2018 г.Предприятие также закупит инструменты для производства метизов на ориентировочную сумму 3,086 млн долл. Предложения резидентов и нерезидентов по этой закупке принимаются до 18 января 2017 г. Предприятие произведет закупку по семи лотам, в основном завод намерен закупить инструменты производства тайваньских компаний. Срок поставки инструментов – с 1 февраля 2017 г по 1 февраля 2018 г.Собеседник агентства также сообщил, что на предприятии идет монтаж конвейерного закалочно-отпускного агрегата для термической обработки крепежных изделий компании ROST GROUP & TECHNOLOGY CO., LTD (Тайвань). Стоимость оборудования с учетом аккредитива составляет 2,378 млн долл. Завершение наладки оборудования намечено на конец января 2017 г.ОАО «Речицкий метизный завод» основан в 1912 г как изготовитель гвоздильно-проволочной продукции. С 2006 г ОАО «Речицкий метизный завод» входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».