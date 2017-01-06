В Беларуси снизится производство цемента
06.01.2017
Программа развития цементной промышленности на 2015-2020 гг скорректирована в сторону существенного снижения планов по производству, потреблению и экспорту цемента в 2017-2020 гг. Такое решение закреплено постановлением правительства Беларуси №1068 от 23 декабря 2016 г, опубликованным на национальном правовом интернет-портале 5 января.
В соответствии с программой производство цемента (без учета складских запасов) в 2017 г должно составить 4,5 млн т (минус 33,8% к показателю на 2017 г из прежней редакции программы, утвержденной постановлением правительства №51 от 27 января 2015 г), в 2018 г – 4,7 млн т (минус 31,4%), в 2019 г – 4,9 млн т (минус 25,8%), в 2020 г – 5,1 млн т (минус 34,6%).
Производственная мощность цементной промышленности составит 5,4 млн т в год для всех последующих лет программы. Это на 32,5% меньше мощностей, которые были предусмотрены ранее для 2017 г, на 30,8% меньше для 2018 г, на 32,5% меньше для 2019 г и на 41,3% меньше для 2020 г. В настоящее время производственные мощности цементной отрасли составляют 5,9 млн т.
Экспорт цемента в 2017 г запланирован на уровне 1,6 млн т (минус 27,3% к прежней редакции программы), в 2018 г и 2019 г – по 1,7 млн т (минус 22,7% и минус 32%), в 2020 г - 1,8 млн т (минус 40%).
Потребление цемента на внутреннем рынке в соответствии с программой в 2017 г должно составить 3,3 млн т (минус 32,7% к ранее запланированному), в 2018 г – 3,4 млн (минус 31,3%), в 2019 г – 3,5 млн т (минус 30%), в 2020 г – 3,6 млн т (минус 29,4%).
В Беларуси цементная промышленность представлена тремя предприятиями - ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская обл), ОАО «Кричевцементношифер» (Могилевская обл), ОАО «Белорусский цементный завод» (Могилевская обл).
ПРАЙМ-ТАСС
В соответствии с программой производство цемента (без учета складских запасов) в 2017 г должно составить 4,5 млн т (минус 33,8% к показателю на 2017 г из прежней редакции программы, утвержденной постановлением правительства №51 от 27 января 2015 г), в 2018 г – 4,7 млн т (минус 31,4%), в 2019 г – 4,9 млн т (минус 25,8%), в 2020 г – 5,1 млн т (минус 34,6%).
Производственная мощность цементной промышленности составит 5,4 млн т в год для всех последующих лет программы. Это на 32,5% меньше мощностей, которые были предусмотрены ранее для 2017 г, на 30,8% меньше для 2018 г, на 32,5% меньше для 2019 г и на 41,3% меньше для 2020 г. В настоящее время производственные мощности цементной отрасли составляют 5,9 млн т.
Экспорт цемента в 2017 г запланирован на уровне 1,6 млн т (минус 27,3% к прежней редакции программы), в 2018 г и 2019 г – по 1,7 млн т (минус 22,7% и минус 32%), в 2020 г - 1,8 млн т (минус 40%).
Потребление цемента на внутреннем рынке в соответствии с программой в 2017 г должно составить 3,3 млн т (минус 32,7% к ранее запланированному), в 2018 г – 3,4 млн (минус 31,3%), в 2019 г – 3,5 млн т (минус 30%), в 2020 г – 3,6 млн т (минус 29,4%).
В Беларуси цементная промышленность представлена тремя предприятиями - ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская обл), ОАО «Кричевцементношифер» (Могилевская обл), ОАО «Белорусский цементный завод» (Могилевская обл).
ПРАЙМ-ТАСС
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