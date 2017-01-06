Продукцию предприятий «Беллесбумпрома» начали покупать еще в 12 странах
06.01.2017
География экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в 2016 году пополнилась такими странами как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и Люксембург, сообщает пресс-служба концерна.
В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало осуществлять поставки своей продукции РУП «Завод газетной бумаги». В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за январь-ноябрь составил 1,3 млн долларов США.
Пробные поставки фанеры клееной осуществлены в Марокко, мебели – в ОАЭ и Албанию, дверей межкомнатных в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна СООО «Эксклюзив» поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия. В Люксембург древесное топливо начало поставлять ОАО «Борисовский ДОК».
Кроме того, возобновлены поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов – в Португалию.
Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные ранее, в 2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина.
За январь-ноябрь 2016 года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются как перспективные, предприятиями «Беллесбумпрома» отгружено продукции на 5,14 млн долларов США.
Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в те страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения.
В частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению – в 1,7 раза, в Италию, Польшу – в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию – в 1,4 раза. Положительная динамика прослеживается и по другим государствам дальнего зарубежья, что является результатом проводимой работы по диверсификации экспорта предприятий концерна. В общем объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 8,3%.
В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями концерна «Беллесбумпром» экспортировано продукции на 268,5 млн долларов США на рынки 57 стран.
В Бангладеш, Камерун, Кению, ЮАР и Шри-Ланку начало осуществлять поставки своей продукции РУП «Завод газетной бумаги». В совокупности экспорт газетной бумаги в эти страны за январь-ноябрь составил 1,3 млн долларов США.
Пробные поставки фанеры клееной осуществлены в Марокко, мебели – в ОАЭ и Албанию, дверей межкомнатных в Ирак. В Израиль новое предприятие концерна СООО «Эксклюзив» поставляет бумажные санитарно-гигиенические изделия. В Люксембург древесное топливо начало поставлять ОАО «Борисовский ДОК».
Кроме того, возобновлены поставки древесно-стружечных плит в Грецию, пиломатериалов – в Португалию.
Продолжены поставки продукции с увеличением объемов на новые рынки сбыта, освоенные ранее, в 2015 году. Среди них Пакистан, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина.
За январь-ноябрь 2016 года в перечисленные выше страны, рынки которых рассматриваются как перспективные, предприятиями «Беллесбумпрома» отгружено продукции на 5,14 млн долларов США.
Помимо освоения новых рынков сбыта, предприятия существенно нарастили объемы отгрузок в те страны, с которыми уже установлены прочные торгово-экономические отношения.
В частности, экспорт в Данию и Испанию вырос в 2 раза, в Иран и Словению – в 1,7 раза, в Италию, Польшу – в 1,5 раза, в Турцию, Болгарию и Грузию – в 1,4 раза. Положительная динамика прослеживается и по другим государствам дальнего зарубежья, что является результатом проводимой работы по диверсификации экспорта предприятий концерна. В общем объеме экспорта доля отгрузок в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев увеличилась на 8,3%.
В целом за январь-ноябрь 2016 года предприятиями концерна «Беллесбумпром» экспортировано продукции на 268,5 млн долларов США на рынки 57 стран.
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