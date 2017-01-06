Беларусь увеличила золотовалютные резервы
05.01.2017
Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 2016 года в соответствии с методологией Международного валютного фонда увеличились на $88,9 млн. По предварительным данным, на 1 января 2017 года они составили $4 млрд 927 млн в эквиваленте.
В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на $128,5 млн и на 1 января составил $5 млрд 185 млн в эквиваленте.
Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
По итогам 2016 года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $751,4 млн, в национальном определении - на $717,3 млн.
Основными факторами роста уровня ЗВР стали чистая покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке; привлечение средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте; поступление двух траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития; поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.
При этом правительством и Национальным банком в полном объеме исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.
БЕЛТА
В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на $128,5 млн и на 1 января составил $5 млрд 185 млн в эквиваленте.
Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
По итогам 2016 года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $751,4 млн, в национальном определении - на $717,3 млн.
Основными факторами роста уровня ЗВР стали чистая покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке; привлечение средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте; поступление двух траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития; поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.
При этом правительством и Национальным банком в полном объеме исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.
БЕЛТА
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