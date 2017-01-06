Ставка рефинансирования будет снижена до 17%
04.01.2017
Нацбанк объявил о снижении в Беларуси ставки рефинансирования с 18% до 17% годовых.
С 18 января снижаются ставка рефинансирования с 18% до 17% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 23% до 22% годовых.
В Нацбанке пояснили, что данные решения в области процентной политики принимались с учетом ряда основных факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%), порядка 11%. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне. Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами - с 1,6% до 4,4% к ВВП соответственно.
"На внутреннем валютном рынке в IV квартале прошлого года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным. В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года", - отметили в Нацбанке и пояснили, что возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.
Также с 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.
Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года.
В Нацбанке подчеркнули, что данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Беларуси и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков.
БЕЛТА
С 18 января снижаются ставка рефинансирования с 18% до 17% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 23% до 22% годовых.
В Нацбанке пояснили, что данные решения в области процентной политики принимались с учетом ряда основных факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%), порядка 11%. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне. Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами - с 1,6% до 4,4% к ВВП соответственно.
"На внутреннем валютном рынке в IV квартале прошлого года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным. В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года", - отметили в Нацбанке и пояснили, что возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.
Также с 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.
Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года.
В Нацбанке подчеркнули, что данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Беларуси и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков.
БЕЛТА
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