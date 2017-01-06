Инвестиционный порог для новых резидентов СЭЗ снижается до 500 тыс евро

04.01.2017

В Беларуси инвестиционный порог для новых резидентов свободных экономических зон (СЭЗ) снижается в два раза до 500 тыс евро. Такое решение закреплено указом президента Беларуси, подписанным в связи с отменой с 1 января 2017 г действующих таможенных льгот для резидентов СЭЗ, сообщила пресс-служба президента.



Предполагается, что это позволит частично возместить резидентам СЭЗ возникшие дополнительные затраты и сохранить конкурентоспособность.



Указом также устанавливается единый срок окончания деятельности белорусских СЭЗ - 31 декабря 2049 года.



В соответствии с указом, площадь СЭЗ «Витебск» планируется увеличить на 231 га для строительства мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово Оршанского района, СЭЗ «Гродноинвест» - на 455 га для создания производственно-сервисных предприятий и транспортно-логистических центров.



В СЭЗ «Брест» предполагается включить восемь участков общей площадью около 3,329 тыс га, в том числе автомобильные пограничные переходы «Козловичи», «Варшавский мост» и железнодорожный погранпереход «Брест», а также пять земельных участков в Кобрине и Кобринском районе площадью 393,3 га, земельные участки «Барановичского завода автоматических линий» и ОАО «Кузлитмаш» в Пинске.



В СЭЗ «Гродноинвест» планируется включить участок площадью 455 га, где будут созданы производственно-сервисные предприятия и транспортно-логистические центры.



«В соответствии с указом, резиденты СЭЗ освобождаются от НДС, взимаемого при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения изготовленных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Кроме того, владельцы свободных таможенных складов освобождаются по 31 декабря 2019 г от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада», - говорится в сообщении пресс-службы.