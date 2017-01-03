Имущество Serge уйдет с молотка
03.01.2017
Имущество ООО "Серж", ранее признанного банкротом, выставлено на продажу. Такая информация содержится в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве, которые размещены на сайте Верховного суда Беларуси.
Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске по улице Жилуновича, 2В. Всего на продажу выставлено 80 лотов, в том числе легковой вагон Volkswagen Caravelle, легковой седан Mersedes-Benz S 550, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем является лицо, предложившее наибольшую цену. Заявки и документы на участие в торгах принимаются посредством направления заказной корреспонденции до 26 января в адрес организатора торгов - управляющего ЧП "ТИЗАРУС Консалт" (220136, Минск, а/я 266, tizarus77@gmail.com).
В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании "Серж" о признании ее экономически несостоятельной. Судом было начато производство по данному делу. В результате ООО "Серж" было признано банкротом. Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года. Ранее в рамках дела о банкротстве ООО "Серж" было заявлено о реализации остатков готовой продукции на складе, а также сырья и материалов.
В перечень компаний, имущество которых также выставлено на торги, вошли ЗАО "Белналадка", ЧТУП "БелСтаб", ООО "Мобил Дик", ООО "Белакватрейд-Сервис", ООО "Профмодуль-Фасад", ООО "Живая вода "Сож", ООО "СнабДиС" и др.
БЕЛТА
Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске по улице Жилуновича, 2В. Всего на продажу выставлено 80 лотов, в том числе легковой вагон Volkswagen Caravelle, легковой седан Mersedes-Benz S 550, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем является лицо, предложившее наибольшую цену. Заявки и документы на участие в торгах принимаются посредством направления заказной корреспонденции до 26 января в адрес организатора торгов - управляющего ЧП "ТИЗАРУС Консалт" (220136, Минск, а/я 266, tizarus77@gmail.com).
В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании "Серж" о признании ее экономически несостоятельной. Судом было начато производство по данному делу. В результате ООО "Серж" было признано банкротом. Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года. Ранее в рамках дела о банкротстве ООО "Серж" было заявлено о реализации остатков готовой продукции на складе, а также сырья и материалов.
В перечень компаний, имущество которых также выставлено на торги, вошли ЗАО "Белналадка", ЧТУП "БелСтаб", ООО "Мобил Дик", ООО "Белакватрейд-Сервис", ООО "Профмодуль-Фасад", ООО "Живая вода "Сож", ООО "СнабДиС" и др.
БЕЛТА
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