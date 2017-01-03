03.01.2017

Новое месторождение нефти, обнаруженное в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, получило название Угольское.Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина №1-Угольская с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки.Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.Геологические запасы нового месторождения оцениваются примерно в 1,7 млн т нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины №2-Угольская.