Премьер-министр раскритиковал работу ОАО «Камволь»
28.12.2016
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков назвал работу ОАО «Камволь» после модернизации неудовлетворительной. Об этом глава правительства заявил на заседании президиума Совета министров, которое было посвящено вопросу создания единого камвольно-суконного производства на базе ОАО «Камволь».
Кобяков напомнил, что по итогам посещения главой государства в 2012 — 2013 годах открытых акционерных обществ «Камволь» и «Сукно» было принято решение о проведении модернизации указанных предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля.
«Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО «Камволь» практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем, финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная», — цитирует премьера пресс-служба правительства.
«Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО Камволь», — отметил Кобяков.
По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО «Сукно» так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии. «Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО ”Сукно“ не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем, ОАО «Сукно» — сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО «Сукно». И данный вопрос не терпит отлагательств», — резюмировал Кобяков.
Как отметил премьер-министр, концерн «Беллегпром» видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО «Камволь».
Naviny.by
Кобяков напомнил, что по итогам посещения главой государства в 2012 — 2013 годах открытых акционерных обществ «Камволь» и «Сукно» было принято решение о проведении модернизации указанных предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля.
«Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО «Камволь» практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем, финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная», — цитирует премьера пресс-служба правительства.
«Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО Камволь», — отметил Кобяков.
По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО «Сукно» так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии. «Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО ”Сукно“ не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем, ОАО «Сукно» — сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО «Сукно». И данный вопрос не терпит отлагательств», — резюмировал Кобяков.
Как отметил премьер-министр, концерн «Беллегпром» видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО «Камволь».
Naviny.by
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