28.12.2016

Эксперты Bloomberg считают, что цена на нефть марки Brent в 2017 году в среднем составит 58 долларов за баррель. Это на 29% больше, чем ее цена в текущем году, сообщает агентство.Этот рост, как ожидается, будет обусловлен, в том числе, решением ОПЕК о сокращении добычи, отмечают аналитики.Медианный прогноз цены на нефть марки Brent на I квартал — 53 доллараза баррель, на II — 56 долларов. WTI, как предполагается, будет стоить на 1,4 доллара за баррель дешевле.Многие факторы могут сделать эти прогнозы несостоятельными — прежде всего, рост добычи сланцевой нефти в США и неаккуратное выполнение решений о сокращении добычи ОПЕК и независимыми производителями.