Беларусь надеется вступить в ВТО к 2020 году

27.12.2016

Беларусь планирует в течение пяти лет вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это следует из опубликованной во вторник на национальном правовом интернет-портале программы социально-экономического развития страны на пять лет.



Беларусь подала заявку о присоединении к организации еще в 1993 году. В конце ноября власти заявляли, что в декабре-январе планируют провести консультации с ЕС по вопросу вступления в ВТО, пишет «Прайм».



«Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Беларуси в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Беларуси в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта», — говорится в документе.