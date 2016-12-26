Возле Речицы появится самая мощная в Беларуси солнечная электростанция
26.12.2016
В следующем году недалеко от Речицы заработает солнечная станция мощностью 57,8 МВт.
Строительство фотоэлектрической станции с осени этого года ведет государственное производственное объединение «Белоруснефть».
Для реализации проекта выделено два участка земли в Речицком районе общей площадью 110 га. Здесь будет установлено 218 430 солнечных панелей.
«В день в среднем монтируется по 1,5-2 тысячи панелей», — сообщили в ГПО «Белоруснефть».
Поставщиком оборудования выступает словенская компания Bisol Group. Она является производителем фотогальванических модулей премиального класса, а также монтажных систем и предлагает полный спектр решений для солнечной энергетики более чем в 55 странах.
Установленная мощность фотоэлектрической станции под Речицей составит 57,8 МВт.
«Это будет самая мощная солнечная станция на территории Беларуси», — отмечают в ГПО «Белоруснефть».
На данный момент самая мощная фотоэлектрическая станция находится недалеко от Брагина. Ее номинальная мощность достигает 18,48 МВт. Солнечная станция построена компанией velcom. Она занимает площадь свыше 41 га. В реализацию проекта вложено 24 млн евро.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта под Речицей составит порядка 65 млн евро. Как пояснили в ГПО «Белоруснефть», для закупки оборудования привлекались заемные средства, для проведения строительно-монтажных работ — собственные ресурсы.
Строительство фотоэлектрической станции планируется завершить в мае 2017 года. С декабря 2014 года на территории Белорусского газоперерабатывающего завода в Речице уже работает фотоэлектрическая станция мощностью 3,75 МВт, построенная ГПО «Белоруснефть».
Фотоэлектрическая станция на территории Белорусского газоперерабатывающего завода. Фото пресс-службы Белоруснефти
Всего в Беларуси действует 31 солнечная станция общей мощностью 41 МВт. Согласно государственной программе «Энергосбережение», к 2020 году в Беларуси планирует строительство не менее 250 МВт солнечных электростанций.
Доля зеленой энергетики будет расти
Как считает исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нистюк, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси необратимо.
«Некоторые говорят, что будет запущена атомная станция и можно забыть о том, что есть возобновляемая энергетика. Но надо постоянно помнить, что возобновляемая энергетика — это не только вклад в энергетическую безопасность страны, но это еще вклад в экономическую и экологическую безопасность страны. Поэтому кто бы что ни говорил, процесс развития возобновляемой энергетики в стране необратим», — сказал Нистюк.
Он напомнил, что на момент появления директивы президента № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 года в Беларуси функционировало пару десятков гидроэлектростанций и всего две ветроустановки.
«Сегодня цифры говорят о том, что возобновляемая энергетика шагнула вперед семимильными шагами», — отметил Нистюк.
По его словам, в Беларуси действует свыше 3,8 тысячи объектов установленной мощностью свыше 6,2 тысячи МВт, которые производят электрическую и тепловую энергию за счет ВИЭ. В том числе: 31 солнечная станция, 17 биогазовых установок, 66 ветроэнергетических установок и т.д.
«Это говорит о том, что сегодня в стране все работает. И самое главное, что еще дополнительно выделены квоты, и по расчетам государственных органов к 2020 году мы выйдем еще на 900 МВт установленной мощности без мини-ТЭЦ и котельных на древесном топливе», — сообщил исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика».
К началу этого года доля ВИЭ в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов в Беларуси составила 5,5%. В общем балансе ВИЭ на дрова приходится 54,1%, топливную щепу — 25,5%, древесные отходы — 13,1%, энергию воды — 1,7%, энергию ветра — 0,6%. К 2020 году долю ВИЭ в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов планируется увеличить до 6%.
Naviny.by
Строительство фотоэлектрической станции с осени этого года ведет государственное производственное объединение «Белоруснефть».
Для реализации проекта выделено два участка земли в Речицком районе общей площадью 110 га. Здесь будет установлено 218 430 солнечных панелей.
«В день в среднем монтируется по 1,5-2 тысячи панелей», — сообщили в ГПО «Белоруснефть».
Поставщиком оборудования выступает словенская компания Bisol Group. Она является производителем фотогальванических модулей премиального класса, а также монтажных систем и предлагает полный спектр решений для солнечной энергетики более чем в 55 странах.
Установленная мощность фотоэлектрической станции под Речицей составит 57,8 МВт.
«Это будет самая мощная солнечная станция на территории Беларуси», — отмечают в ГПО «Белоруснефть».
На данный момент самая мощная фотоэлектрическая станция находится недалеко от Брагина. Ее номинальная мощность достигает 18,48 МВт. Солнечная станция построена компанией velcom. Она занимает площадь свыше 41 га. В реализацию проекта вложено 24 млн евро.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта под Речицей составит порядка 65 млн евро. Как пояснили в ГПО «Белоруснефть», для закупки оборудования привлекались заемные средства, для проведения строительно-монтажных работ — собственные ресурсы.
Строительство фотоэлектрической станции планируется завершить в мае 2017 года. С декабря 2014 года на территории Белорусского газоперерабатывающего завода в Речице уже работает фотоэлектрическая станция мощностью 3,75 МВт, построенная ГПО «Белоруснефть».
Фотоэлектрическая станция на территории Белорусского газоперерабатывающего завода. Фото пресс-службы Белоруснефти
Всего в Беларуси действует 31 солнечная станция общей мощностью 41 МВт. Согласно государственной программе «Энергосбережение», к 2020 году в Беларуси планирует строительство не менее 250 МВт солнечных электростанций.
Доля зеленой энергетики будет расти
Как считает исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нистюк, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси необратимо.
«Некоторые говорят, что будет запущена атомная станция и можно забыть о том, что есть возобновляемая энергетика. Но надо постоянно помнить, что возобновляемая энергетика — это не только вклад в энергетическую безопасность страны, но это еще вклад в экономическую и экологическую безопасность страны. Поэтому кто бы что ни говорил, процесс развития возобновляемой энергетики в стране необратим», — сказал Нистюк.
Он напомнил, что на момент появления директивы президента № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 года в Беларуси функционировало пару десятков гидроэлектростанций и всего две ветроустановки.
«Сегодня цифры говорят о том, что возобновляемая энергетика шагнула вперед семимильными шагами», — отметил Нистюк.
По его словам, в Беларуси действует свыше 3,8 тысячи объектов установленной мощностью свыше 6,2 тысячи МВт, которые производят электрическую и тепловую энергию за счет ВИЭ. В том числе: 31 солнечная станция, 17 биогазовых установок, 66 ветроэнергетических установок и т.д.
«Это говорит о том, что сегодня в стране все работает. И самое главное, что еще дополнительно выделены квоты, и по расчетам государственных органов к 2020 году мы выйдем еще на 900 МВт установленной мощности без мини-ТЭЦ и котельных на древесном топливе», — сообщил исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика».
К началу этого года доля ВИЭ в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов в Беларуси составила 5,5%. В общем балансе ВИЭ на дрова приходится 54,1%, топливную щепу — 25,5%, древесные отходы — 13,1%, энергию воды — 1,7%, энергию ветра — 0,6%. К 2020 году долю ВИЭ в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов планируется увеличить до 6%.
Naviny.by
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