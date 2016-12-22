22.12.2016



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Цех резки и обработки металла открыли в ЗАО "Завод полимерных труб" в Могилеве. Новый объект стал завершающим в четырехлетней программе модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции предприятия, передает корреспондент БЕЛТА. "В современных экономических условиях важно не только завоевать рынок на определенный период, но и понимать, что существует постоянная конкуренция, - отметил на церемонии открытия цеха председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - Поэтому необходимо каждый день думать о совершенствовании качества выпускаемой продукции и технологического процесса. Только при этом условии возможно оставаться впереди и выигрывать. Приятно, что руководство предприятия с 20-летней историей, зарекомендовавшее себя на рынке не только Беларуси, но и за ее пределами, старается постоянно модернизировать производство, не останавливаться на достигнутом, создает новые высокотехнологичные рабочие места. Все это говорит о том, что собственник думает о будущем завода и людей, которые здесь трудятся". По словам коммерческого директора ЗАО "Завод полимерных труб" Максима Максименко, строительство объекта велось чуть более 10 месяцев с применением специальных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новый производственный объект оснащен высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов. Все работы осуществляли белорусские проектные и подрядные организации. "Сегодня предприятие активно работает с теплоэнергетическими компаниями России, Казахстана, Украины, - рассказал Максим Максименко. - Были разовые поставки в Европу, но мы столкнулись с необходимостью прохождения европейской сертификации, а для этого необходимо было повышать качество продукции. Для чего и возвели новый цех с высокой степенью автоматизации, рассчитанный на 10 рабочих мест". По словам коммерческого директора, новый производственный объект позволит в 5 раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и выпуском готовой продукции. В частности, установка плазменной резки дает возможность обрабатывать сталь, чугун, алюминий. Она обеспечивает минимальную ширину реза и чистые, без наплывов и перекаливания, кромки, почти не требующие дополнительной обработки. "С экономической стороны совершенно очевидно, что при больших объемах работ плазменная резка выгоднее той же кислородной или, например, механической", - подчеркнул Максим Максименко. Существующие мощности Завода полимерных труб позволяют выпускать до 600 км трубы в пенополиуретановой изоляции, 600 км гибких трубопроводов и более 70 тыс. фасонных элементов в год. Здесь трудится 312 человек. Около 25% продукции отправляется на экспорт. В планах - нарастить его до 50%. "Благодаря содействию местных властей у нас появилась возможность увеличить территорию завода и, соответственно, продолжить расширение производства, в том числе ориентированного на экспорт", - подчеркнул Максим Максименко. -0-Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/novyj-tseh-rezki-i-obrabotki-metalla-otkryli-na-zavode-polimernyh-trub-v-mogileve-224900-2016/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Цех резки и обработки металла открылся в ЗАО "Завод полимерных труб" в Могилеве. Новый объект стал завершающим в четырехлетней программе модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции предприятия."В современных экономических условиях важно не только завоевать рынок на определенный период, но и понимать, что существует постоянная конкуренция, - отметил на церемонии открытия цеха председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - Поэтому необходимо каждый день думать о совершенствовании качества выпускаемой продукции и технологического процесса. Только при этом условии возможно оставаться впереди и выигрывать. Приятно, что руководство предприятия с 20-летней историей, зарекомендовавшее себя на рынке не только Беларуси, но и за ее пределами, старается постоянно модернизировать производство, не останавливаться на достигнутом, создает новые высокотехнологичные рабочие места. Все это говорит о том, что собственник думает о будущем завода и людей, которые здесь трудятся".По словам коммерческого директора ЗАО "Завод полимерных труб" Максима Максименко, строительство объекта велось чуть более 10 месяцев с применением специальных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новый производственный объект оснащен высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов. Все работы осуществляли белорусские проектные и подрядные организации."Сегодня предприятие активно работает с теплоэнергетическими компаниями России, Казахстана, Украины, - рассказал Максим Максименко. - Были разовые поставки в Европу, но мы столкнулись с необходимостью прохождения европейской сертификации, а для этого необходимо было повышать качество продукции. Для чего и возвели новый цех с высокой степенью автоматизации, рассчитанный на 10 рабочих мест".По словам коммерческого директора, новый производственный объект позволит в 5 раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и выпуском готовой продукции. В частности, установка плазменной резки дает возможность обрабатывать сталь, чугун, алюминий. Она обеспечивает минимальную ширину реза и чистые, без наплывов и перекаливания, кромки, почти не требующие дополнительной обработки. "С экономической стороны совершенно очевидно, что при больших объемах работ плазменная резка выгоднее той же кислородной или, например, механической", - подчеркнул Максим Максименко.Существующие мощности Завода полимерных труб позволяют выпускать до 600 км трубы в пенополиуретановой изоляции, 600 км гибких трубопроводов и более 70 тыс. фасонных элементов в год. Здесь трудится 312 человек. Около 25% продукции отправляется на экспорт. В планах - нарастить его до 50%. "Благодаря содействию местных властей у нас появилась возможность увеличить территорию завода и, соответственно, продолжить расширение производства, в том числе ориентированного на экспорт", - подчеркнул Максим Максименко.