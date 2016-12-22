21.12.2016

Объем добываемой в Беларуси нефти в последние годы стабилизировался и составляет приблизительно 1 млн 640 тыс. тонн в год. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый 21 декабря на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.По его словам, всего на территории страны выявлено 82 месторождения нефти. 75 из них находятся на балансе ПО «Белоруснефть» для разработки, 7 — на разной стадии разведки и подготовки к освоению.На данный момент разрабатываются 59 месторождений, 16 месторождений законсервировано из-за труднодоступности. «Обеспеченность запасами нефти при такой добыче и разведанности составляет 35 лет», — уточнил Русый.Он также сообщил, что в 2016 году началась разработка нового месторождения на 740 тыс. тонн. Однако освоение новых труднодоступных месторождений в период падения цен на нефть невыгодно, добавил вице-премьер.