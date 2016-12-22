15.12.2016

В свободной экономической зоне (СЭЗ) «Гомель-Ратон» 6 декабря зарегистрировано новый резидент. Это белорусско-польское ООО «КолосЕвроТех» с проектом по созданию производства высокоточных изделий из черного и цветного металлов.«Предварительно стоимость проекта составляет более 1 млн долл, он находится в прединвестиционной стадии, идет подбор площадки», - сказал собеседник агентства.Соучредителем предприятия с белорусской стороны выступило ОДО «ЛКСН-Колос» (Гомель), которое специализируется на изготовлении опытных образцов, деталей, узлов и механизмов из чугуна, черного и цветного металла, из нержавеющей стали в единичном, серийном и крупносерийном производстве.ООО «КолосЕвроТех» стало 81 резидентом СЭЗ «Гомель-Ратон».