14.12.2016

ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" за январь-октябрь текущего года на четверть увеличило экспортные поставки. Об этом сообщил начальник отдела экспорта предприятия Сергей Касперович.Предприятие отправляет на экспорт основную часть выпущенной продукции. За 10 месяцев за рубеж пинчане отгрузили товаров почти на $16 млн. Темп роста к аналогичному периоду 2015 года составил 127%. Объединение экспортировало трикотажные изделия в Россию, Казахстан, страны Балтии. Изготовленную на "Полесье" пряжу покупали в России, Казахстане, Украине, Кыргызстане. Укрепляя позиции на известных рынках, ОАО осваивает и новые.В частности, несколько дней назад осуществлена пробная поставка в Армению, куда отправлено 600 кг трикотажного полотна. Сумма первого контракта - $4 тыс. В этом году предприятие заключило договор о сотрудничестве с литовской фирмой. Первая партия была отгружена в октябре. "По заказу литовской компании из их сырья мы шьем джемперы. Затем продукция реализуется в магазинах Евросоюза. Партнеры остались довольны качеством и дизайном изделий и предложили заключить новый контракт", - сказал Сергей Касперович. В целом до конца года "Полесье" отправит в Литву более 7,2 тыс. изделий стоимостью около 20 тыс. евро.Объединение прорабатывает вопросы сотрудничества с партнерами в 2017 году. Так, с крупной сетевой компанией из Москвы ведутся переговоры о заключении договора на поставку 2 тыс. трикотажных изделий. В другие регионы России к новому учебному году планируется поставлять школьную форму, изучается спрос на иные виды продукции.