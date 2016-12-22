14.12.2016

Валютные поступления Беларуси в январе—октябре 2016 года составили 24 млрд долларов и снизились на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 3,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.Сокращение валютных поступлений Беларуси в нынешнем году связано во многом с уменьшением экспортной выручки страны.Как свидетельствуют данные Нацбанка, поступления от экспорта товаров в январе—октябре 2016 года составили 18,75 млрд долларов и снизились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или более чем на 3 млрд долларов.Поступления от экспорта услуг в январе—октябре составили 4,7 млрд долларов и сократились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как свидетельствуют данные о внешней торговле, основное отрицательное влияние на динамику валютной выручки Беларуси оказало снижение (в денежном выражении) экспорта белорусских нефтепродуктов, нефти и калийных удобрений, которые реализуются в странах Азии и Западной Европы.В результате валютная выручка Беларуси в январе—октябре, поступившая из стран вне СНГ, составила 13 млрд долларов и сократилась на 20,5%, или более чем на 3,3 млрд долларов.Экспорт товаров и услуг и, как результат, валютная выручка Беларуси, снижается уже четвертый год подряд. Так, в 2013-м по сравнению с 2012-м белорусский экспорт уменьшился на 15,1%, в 2014-м — на 1,7%, в 2015-м — на 24,2%, в январе—октябре 2016-го — на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По мнению белорусских экономистов, снижение экспорта и валютной выручки Беларуси обусловлено, главным образом, двумя причинами. Первая — снижение цен на мировом рынке на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и сокращение спроса на калийные удобрения, которые также продает страна на внешних рынках.«Другая причина сокращения валютной выручки имеет более глубинные корни и связана с падением конкурентоспособности белорусских предприятий», — отметила ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.В ноябре 2016 года по решению правительства был создан проектный офис по развитию экспорта. Согласно распоряжению правительства, проектному офису «поручено вырабатывать предложения по увеличению взаимного товарооборота Беларуси и России, а также стимулированию экспорта в третьи страны».