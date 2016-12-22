Всемирный банк прогнозирует для Беларуси отрицательный рост ВВП в 2017 году
13.12.2016
Восстановление белорусской экономики может произойти не раньше 2018 года. Об этом сообщил страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси".
"Если говорить о перспективах на среднесрочный период, то мы ожидаем, что восстановление белорусской экономики произойдет не раньше 2018 года", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в 2016 году снижение экспортной выручки и слабый внутренний спрос продолжали оказывать негативное влияние на экономику. При этом импульс спада замедлился, о чем свидетельствует умеренное сокращение промышленного производства и небольшой рост в сельском хозяйстве и ряде секторов услуг.
Кирилл Гайдук пояснил, что восстановление экономики ожидается благодаря улучшению внешней среды и первым результатам по повышению мер национальной конкурентоспособности. При этом внешние риски, как и ранее, будут обусловлены увеличением дефицита счета текущих операций и значительными выплатами по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга в иностранной валюте.
Также экономист Всемирного банка обратил внимание, что ВВП Беларуси продолжает снижаться, но уже более медленными темпами. "Восстановление экспорта инвестиционных товаров и экспорта машин в Россию помогли замедлить сокращение в промышленности", - констатировал он и сообщил, что по прогнозам отрицательный рост ВВП сохранится и в 2017 году, а восстановление произойдет в 2018 году до 1,1%.
"Меры в области экономических преобразований должны быть по-прежнему сосредоточены на повышении конкурентоспособности и производительности предприятий, что является ключевой предпосылкой для устойчивого роста экономики. Для стимулирования создания новых частных предприятий необходимо дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс - Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран в рейтинге "Ведение бизнеса", - резюмировал Кирилл Гайдук. Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы получить дальнейший эффект от этих результатов и обеспечить устойчивый рост на основе роста производительности, необходимо провести дополнительные организационные и институциональные изменения, включая реструктуризацию предприятий и закрытие менее эффективных предприятий. Совершенствование системы стимулирования и управления государственными предприятиями позволит им перейти от выполнения количественных целевых показателей к получению максимальной прибыли и отдачи от инвестиций.
БЕЛТА
"Если говорить о перспективах на среднесрочный период, то мы ожидаем, что восстановление белорусской экономики произойдет не раньше 2018 года", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в 2016 году снижение экспортной выручки и слабый внутренний спрос продолжали оказывать негативное влияние на экономику. При этом импульс спада замедлился, о чем свидетельствует умеренное сокращение промышленного производства и небольшой рост в сельском хозяйстве и ряде секторов услуг.
Кирилл Гайдук пояснил, что восстановление экономики ожидается благодаря улучшению внешней среды и первым результатам по повышению мер национальной конкурентоспособности. При этом внешние риски, как и ранее, будут обусловлены увеличением дефицита счета текущих операций и значительными выплатами по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга в иностранной валюте.
Также экономист Всемирного банка обратил внимание, что ВВП Беларуси продолжает снижаться, но уже более медленными темпами. "Восстановление экспорта инвестиционных товаров и экспорта машин в Россию помогли замедлить сокращение в промышленности", - констатировал он и сообщил, что по прогнозам отрицательный рост ВВП сохранится и в 2017 году, а восстановление произойдет в 2018 году до 1,1%.
"Меры в области экономических преобразований должны быть по-прежнему сосредоточены на повышении конкурентоспособности и производительности предприятий, что является ключевой предпосылкой для устойчивого роста экономики. Для стимулирования создания новых частных предприятий необходимо дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс - Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран в рейтинге "Ведение бизнеса", - резюмировал Кирилл Гайдук. Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы получить дальнейший эффект от этих результатов и обеспечить устойчивый рост на основе роста производительности, необходимо провести дополнительные организационные и институциональные изменения, включая реструктуризацию предприятий и закрытие менее эффективных предприятий. Совершенствование системы стимулирования и управления государственными предприятиями позволит им перейти от выполнения количественных целевых показателей к получению максимальной прибыли и отдачи от инвестиций.
БЕЛТА
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