13.12.2016

Восстановление белорусской экономики может произойти не раньше 2018 года. Об этом сообщил страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси"."Если говорить о перспективах на среднесрочный период, то мы ожидаем, что восстановление белорусской экономики произойдет не раньше 2018 года", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в 2016 году снижение экспортной выручки и слабый внутренний спрос продолжали оказывать негативное влияние на экономику. При этом импульс спада замедлился, о чем свидетельствует умеренное сокращение промышленного производства и небольшой рост в сельском хозяйстве и ряде секторов услуг.Кирилл Гайдук пояснил, что восстановление экономики ожидается благодаря улучшению внешней среды и первым результатам по повышению мер национальной конкурентоспособности. При этом внешние риски, как и ранее, будут обусловлены увеличением дефицита счета текущих операций и значительными выплатами по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга в иностранной валюте.Также экономист Всемирного банка обратил внимание, что ВВП Беларуси продолжает снижаться, но уже более медленными темпами. "Восстановление экспорта инвестиционных товаров и экспорта машин в Россию помогли замедлить сокращение в промышленности", - констатировал он и сообщил, что по прогнозам отрицательный рост ВВП сохранится и в 2017 году, а восстановление произойдет в 2018 году до 1,1%."Меры в области экономических преобразований должны быть по-прежнему сосредоточены на повышении конкурентоспособности и производительности предприятий, что является ключевой предпосылкой для устойчивого роста экономики. Для стимулирования создания новых частных предприятий необходимо дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс - Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран в рейтинге "Ведение бизнеса", - резюмировал Кирилл Гайдук. Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы получить дальнейший эффект от этих результатов и обеспечить устойчивый рост на основе роста производительности, необходимо провести дополнительные организационные и институциональные изменения, включая реструктуризацию предприятий и закрытие менее эффективных предприятий. Совершенствование системы стимулирования и управления государственными предприятиями позволит им перейти от выполнения количественных целевых показателей к получению максимальной прибыли и отдачи от инвестиций.