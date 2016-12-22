09.12.2016

ОАО "Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ручайка" планирует расширить производство готовых изделий из собственных тентовых материалов.Фактически, речь идет о создании нового производства. В настоящее время изготовление изделий из тентовых тканей по индивидуальным заказам представляет собой небольшой участок, где трудятся два человека. В планах ОАО расширить ассортимент и поставить на поток выпуск автомобильных тентов, штор, баннеров, малых архитектурных форм (торговые палатки, навесы). Сейчас на фабрике идет освобождение неиспользуемых цехов от оборудования. На первом этапе площадь нового производства составит 1900 кв.м. В последующем ее планируется довести до 3,3 тыс. кв.м.Инвестпроект в ОАО намерены реализовать за собственные средства. По расчетам, только на строительные работы понадобится более Br100 тыс. "Такие объекты требуют тщательной проработки на уровне проекта. В этом производстве очень важны полы: они должны быть большого размера и ровные, чтобы раскладывать на них тентовые материалы. Процесс уже запущен. Бизнес-план составлен. Есть большая вероятность, что к концу 2017 года новый цех начнет работать", - пояснил главный инженер предприятия Сергей Самокиш.Как дополнили в управлении по маркетингу и продажам ОАО, выход нового производства на полную мощность планируется в 2018 году. К этому моменту объемы производства готовых изделий из ПВХ-материалов должны вырасти в 2,5 раза. Сейчас удельный вес материалов с нанесением ПВХ-композиций в общем объеме выпуска продукции "Ручайки" составляет 66%.Предприятие является экспортоориентированным - более 70% произведенной продукции отгружается на экспорт. Основные рынки сбыта находятся в России и Казахстане. Недавно ОАО получило выгодный заказ от оборонного ведомства РФ: изготовить морозостойкие и пожаробезопасные ткани для военных нужд. "Мы долго подбирали рецептуру ПВХ-материалов, прежде чем они стали отвечать всем требованиям. Материал прошел все испытания, получены сертификаты. Месяц назад началиcь поставки", - рассказала начальник управления Ольга Гельфанд.Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ручайка" с 2015 года работает прибыльно с положительной динамикой объемов и рентабельности продаж. Так, если в 2013 году рентабельность продаж составила 5,3%, то за 9 месяцев 2016 года - 9,9%. Чистая прибыль предприятия возросла до Br795 тыс. В ноябре предприятие начало работать в три смены, чтобы выполнять все заказы клиентов. Главной целью инвестпроекта станет выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, направленной на замещение импорта и внедрение новых технологий.